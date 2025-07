So erlebte Nati-Star Riesen ihr Tor gegen Norwegen +++ EM für DFB-Captain Gwinn vorbei

Die hohen Preise in der Schweiz sind selbst bei den Spielerinnen ein Thema. Wie die Engländerin Georgia Stanway erzählt, müssen einige der Nationalspielerinnen für die Reise ihrer Liebsten in die eigene Tasche greifen. «Die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind extrem hoch, das macht es auch für uns schwierig», so die 26-jährige Mittelfeldspielerin von Bayern München gemäss « Blick ». «Viele von uns greifen in die eigene Tasche, damit unsere Familien ans Turnier kommen können», berichtet Stanway.Der englische Verband unterstütze die Spielerinnen in der Hinsicht zwar finanziell, doch sei es wohl zu teuer. «In einer idealen Welt könnte jede ihre Familie an jedem Spiel haben», sagt Verbands-Chef Mark Bullingham. «Ich weiss nicht, ob es dafür reicht. Aber wir geben einen bedeutenden Beitrag, damit es möglich wird.» (nih)