Europa League: Xhaka mit Leverkusen weiter auf Triple-Kurs

Leverkusens Edmond Tapsoba (rechts) und Romas Lorenzo Pellegrini kämpfen während des Halbfinal-Rückspiels der Europa League zwischen Leverkusen und der Roma um den Ball Bild: keystone

Xhaka mit Leverkusen weiter ungeschlagen und auf Triple-Kurs

Und Piräus ist erster griechischer Europacup-Finalist seit 1971.

Europa League

Atalanta – Marseille 3:0

Hinspiel 1:1

Giorgio Scalvini von Atalanta kämpft während des Halbfinal-Rückspiels um den Ball mit Faris Moumbagna von Marseille. Bild: keystone

Während sich Atalanta Bergamo gegen Olympique Marseille nach dem 1:1 vor einer Woche in Frankreich im eigenen Stadion dank Treffern von Ademola Lookman, Matteo Ruggeri und El Bilal Touré klar durchsetzte, wurde es in Leverkusen noch einmal richtig eng (siehe unten)

Atalanta Bergamo - Marseille 3:0 (1:0).

SR Manzano (ESP).

Tore: 30. Lookman 1:0. 52. Ruggeri 2:0. 95. Touré 3:0.

Bemerkungen: Marseille ohne Garcia (nicht spielberechtigt).​

Leverkusen – AS Roma 2:0

Hinspiel 2:0

Bayer Leverkusen bleibt dank zwei späten Toren auch im 49. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen und steht im Final der Europa League. Dem Team von Granit Xhaka reichte im Rückspiel gegen die AS Roma ein 2:2. Gegner am 22. Mai in Dublin ist Atalanta Bergamo.

Entscheidend für Leverkusens Finaleinzug war letztlich ein Eigentor, Leverkusens 31. Treffer nach der 80. Minute in dieser Saison. Gianluca Mancini lenkte in der 83. Minute eine abgefälschte Cornerflanke von Alejandro Grimaldo unglücklich ab, und in der 97. Minute sorgte Josip Stanisic mit dem Ausgleich zum 2:2 zudem dafür, dass auch Leverkusens Serie der Ungeschlagenheit weitergeht.

Mit nun 49 ungeschlagenen Spielen hält die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso den Rekord jetzt alleine. Benfica Lissabon war zwischen 1963 und 1965 in 48 Partien nicht zu bezwingen gewesen.

Auch die Chance auf das Triple aus Meisterschaft, Cup und Europa League ist weiter intakt. Der Europa-League-Final findet am 22. Mai in Dublin statt, das Endspiel im deutschen Cup gegen den Zweitligisten Kaiserslautern drei Tage später in Berlin.

Nach dem 2:0 im Hinspiel vor einer Woche in Rom hatte der deutsche Meister und Cupfinalist die Partie vor eigenem Anhang eigentlich über weite Strecken im Griff. Zwei unnötig verursachte Penaltys stellten das Geschehen aber auf den Kopf. Beim ersten hatte Jonathan Tah den von Leverkusen ausgeliehenen Sardar Azmoun im Strafraum zu Boden gerissen, beim zweiten unterlief Adam Hlozek bei einer Flanke ein Handspiel.

Granit Xhaka zog im Mittelfeld von Leverkusen wie gewohnt die Fäden, trug insbesondere zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einigen Fehlpässen aber zum komplizierten Spielverlauf bei. Im Vorwärtsgang scheiterte Exequiel Palacios zunächst trotz erdrückender Dominanz am Pfosten (29. Minute) und vergaben Amine Adli und Adam Hlozek eine vielversprechende Doppelchance (39.). Auch nach dem Rückstand liessen die Gastgeber bis zum glücklichen Ausgleich mehrere gute Möglichkeiten aus.

Xabi Alonso setzte den am Wochenende beim 5:1-Sieg in Frankfurt geschonten, offenbar nicht hundertprozentig fitten Florian Wirtz zunächst auf die Ersatzbank. Auch Patrik Schick, in den letzten Wochen Garant für wichtige Tore, und Victor Boniface standen nicht in der Startelf.

Bayer Leverkusen - AS Roma 2:2 (0:1).

SR Makkelie (NED). -

Tore: 43. Paredes (Penalty) 0:1. 66. Paredes (Penalty) 0:2. 82. Mancini 1:2. 97. Stanisic 2:2.

Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka.

Jubelnde Leverkusener nach dem Finaleinzug. Bild: keystone

Conference League

Olympiakos – Aston Villa 2:0

Hinspiel 4:2

Olympiakos Piräus kommt in den Genuss eines Europacup-Finals im eigenen Land. Die Griechen setzen sich im zweiten Halbfinal der Conference League gegen Aston Villa mit dem Gesamtskore von 6:2 durch und folgen damit der AC Fiorentina ins Endspiel.

Nach dem 4:2 in England gewann Piräus auch das Rückspiel in Piräus, diesmal mit 2:0. Erneut war Ayoub El Kaabi der Hauptprotagonist. Der Marokkaner erzielte beide Tore des Gastgebers und war damit nach seiner Triplette im Hinspiel zum vierten und fünften Mal gegen den Vierten der Premier League erfolgreich.

Olympiakos Piräus ist erst die zweite Mannschaft in einem Europacup-Final nach Panathinaikos Athen im Jahr 1971. Dabei hatte der Vierte der griechischen Super League seine Ambitionen im Sechzehntelfinal fast schon begraben. Gegen Maccabi Haifa hatte die Mannschaft des spanischen Trainers José Luis Mendilibar das Hinspiel 1:4 verloren, ehe sie das Ruder bei der zweiten Begegnung mit einem 6:1-Sieg noch herumriss.

Der Final findet am 29. Mai in Athen statt. Für die Fiorentina, die sich am Mittwoch gegen den FC Brügge mit dem Gesamtskore von 4:3 durchgesetzt hat, ist es nach dem 1:2 gegen West Ham im letztjährigen Final in Prag der zweite Anlauf auf den Titel in der Conference League.

Olympiakos Piräus - Aston Villa 2:0 (1:0).

SR Zwayer (GER).

Tore: 10. El Kaabi 1:0. 79. El Kaabi 2:0.

