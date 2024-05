Nico Hischier ist einer der besten Stürmer in der Schweizer WM-Gruppe. Bild: keystone

Analyse

Starke Nati und ein junger Star – so gut sind die Teams in der Schweizer WM-Gruppe

Am Freitag beginnt die Eishockey-WM in Prag und Ostrava. Wir zeigen dir, wie stark die teilnehmenden Nationalmannschaften sind. Heute die Gruppe A mit der Schweizer Nati.

Wir haben vor einigen Tagen die beste WM seit der Coronavirus-Pandemie angekündigt. Hat sich das bewahrheitet? In der Schweizer Gruppe sind mehr Top-Teams, dafür sind diese vielleicht etwas schwächer besetzt.

Gruppe A: Bild: iihf.com

Das Bewertungs-Schema

⭐⭐⭐⭐⭐: Mehrere NHL-Stars ergänzt von guten NHL-Stammspielern oder europäischen Starspielern.

⭐⭐⭐⭐: Einzelne NHL-Stars mit guten bis mässigen NHL-Stammspielern oder europäischen Starspielern.

⭐⭐⭐: Gute bis mässige NHL-Stamm- und Ergänzungsspieler oder gute bis sehr gute Spieler aus Europa, der AHL oder College-Starspieler.

⭐⭐: Mässige bis gute Spieler aus Europa, der AHL oder gute College-Spieler. Kaum oder keine NHL-Verstärkung.

⭐: Schwache bis durchschnittliche Spieler aus Europa, der AHL oder mässige College-Spieler. Keine NHL-Verstärkung.

Kanada

Tor: Jordan Binnington (St.Louis), Nico Daws (New Jersey), Joel Hofer (St.Louis).



Verteidigung: Bowen Byram (Buffalo), Kaiden Guhle (Montreal), Jamie Oleksiak (Seattle), Colton Parayko (St.Louis), Owen Power (Buffalo), Damon Severson (Columbus), Olen Zellweger (Anaheim).



Sturm: Connor Bedard (Chicago), Michael Bunting (Pittsburgh), Dylan Cozens (Buffalo), Pierre-Luc Dubois (Los Angeles), Ridly Greig (Ottawa), Dylan Guenther (Arizona), Brandon Hagel (Tampa Bay)Andrew Mangiapane (Calgary), Jack McBain (Arizona), Jared McCann (Seattle), Dawson Mercer (New Jersey), Nick Paul (Tampa Bay), Brandon Tanev (Seattle).

Tor:

Ist Jordan Binnington ein NHL-Star? Seitdem er 2019 mit den St.Louis Blues den Stanley Cup gewonnen hat, ging die Karriere des Torhüters auf und ab. Die vergangene NHL-Saison war aber seine beste seit dem grossen Triumph. Mit einer durchschnittlichen Fangquote von 91,3 Prozent und guten Leistungen hinter einem Team mit grossen Problemen hätte Binnington wohl gar eine Nomination zum besten Torhüter der NHL verdient gehabt. Diese wurde ihm vorenthalten, nun versucht er stattdessen, sein erstes WM-Gold zu holen.

Jordan Binnington hat eine gute Saison hinter sich. Bild: keystone

Ergänzt wird Binnington von Joel Hofer, seiner guten Nummer 2 aus St.Louis, sowie Nico Daws, der in New Jersey ähnliche Probleme hatte wie Akira Schmid.

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐

Verteidigung:

Die kanadische Verteidigung ist dieses Jahr eine Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen NHL-Stammspielern. Richtige Stars sind allerdings nicht dabei. Die Routiniers Damon Severson, Colton Parayko und Jamie Oleksiak werden eher für defensive Stabilität sorgen, während die jüngeren Bowen Byram und Owen Power sich auch gerne in den Angriff einschalten.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Sturm:

Der grösste Name im kanadischen Sturm hat lustigerweise erst eine NHL-Saison hinter sich: Connor Bedard. Mit fast einem Punkt pro Spiel in seiner Rookie-Saison hat sich der 18-Jährige schon als Star etabliert. Unterstützt wird er in Tschechien von Routiniers wie Jared McCann, Michael Bunting oder Andrew Mangiapane.

Schon jetzt ein Star: Connor Bedard. Bild: keystone

Zwei interessante Youngster opferte Team Canada kurzfristig: Macklin Celebrini, der baldige Nummer-1-Draft und Columbus-Rookie Adam Fantilli wurden nach Hause geschickt. Dafür haben Nick Paul und Brandon Hagel die Reise nach Prag auf sich genommen. Hagel ist ein genialer Alleskönner, während Paul ein kräftiger Powerstürmer (193 cm/102 kg) ist.

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐

Gesamtbewertung: 11/15 ⭐

Finnland

Tor: Emil Larmi (Växjö), Lassi Lehtinen (MoDo), Harri Säteri (Biel).



Verteidigung: Oliwer Kaski (Jönköping), Mikko Lehtonen (ZSC Lions), Jesper Mattila (KalPa), Olli Määttä (Detroit), Juuso Riikola (Langnau), Rasmus Rissanen (Örebrö), Vili Saarijärvi (Langnau), Veli-Matti Vittasmäki (Tappara).



Sturm: Hannes Björninen (Örebrö), Mikael Granlund (San Jose), Konsta Helenius (Jukurit), Arttu Hyry (Kärpät), Jere Innala (Frölunda), Pekka Jormaka (Jukurit), Juha Jääskä (Helsinki), Oliver Kapanen (KalPa), Saku Mäenalanen (Langnau), Ahti Oskanen (Oskarshamm), Iiro Pakarinen (Helsinki), Patrik Puistola (Jukurit), Jesse Puljujärvi (Pittsburgh), Valtteri Puustinen (Pittsburgh).

Tor:

Harri Säteri hat Finnland schon zu Olympiagold gehext und auch schon eine WM-Goldmedaille gewonnen. Gut möglich, dass ihm ähnliches nochmals gelingt, schliesslich hat er auch in Biel sein Können wieder die ganze Saison gezeigt. Klar ist aber auch: Auf seinen Lorbeeren ausruhen kann sich Säteri nicht. Seine Konkurrenten haben bei ihren jeweiligen Klubs in Schweden ebenfalls ein gutes Jahr hinter sich. Finnland wird also auf einen guten Goalie zählen können, egal wer zwischen den Pfosten steht.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Verteidigung:

Wie so oft wird Finnland aus einer grundsoliden Verteidigung agieren, deren oberstes Ziel nicht offensive Beiträge sind, sondern hinten nichts reinzulassen. Wenn zwei der finnischen Verteidiger vorne etwas beitragen, werden es wohl Vili Saarijärvi von den SCL Tigers oder Mikko Lehtonen von den ZSC Lions sein. NHL-Routinier Olli Määttä sorgt mit seiner Erfahrung und Statur (188 cm/95 kg) für Stabilität und Ruhe.

Mikko Lehtonen wird ein Leader sein: Finnland hat nicht viele NHL-Verstärkungen dabei. Bild: keystone

Bewertung: ⭐⭐⭐

Sturm:

Der grösste Name im fininschen Angriff ist Mikael Granlund. Der flinke Flügelstürmer hat eine gute Saison hinter sich und sammelte bei den wirklich miserablen San Jose Sharks trotz mangelnder Mithilfe 60 Skorerpunkte. Dahinter ist das Trio mit Patrik Puistola, Pekka Jormakka und Konsa Helelnius besonders gefährlich. Sie spielten gemeinsam beim finnischen Klub Jukurit eine gute Saison und sind wohl bestens eingespielt.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Gesamtbewertung: 9/15 ⭐

Tschechien

Tor: Lukas Dostal (Anaheim Ducks), Petr Mrazek (Chicago Blackhawks), Karel Vejmelka (Arizona Coyotes).



Verteidigung: Radko Gudas (Anaheim), Libor Hajek (Parudbice), Michal Kempny (Sparta Prag), Jakub Krejcik (Sparta Prag), Tomas Kundratek (Trinec), Jan Rutta (San Jose), Jan Scotka (Brno), David Spacek (Iowa Wild/AHL).



Sturm: Ondrej Beranek (Karlovy Vary), Roman Cervenka (Rapperswil), Jakub Flek (Brno), Ondrej Kase (Litvinov), David Kämpf (Toronto), Jachym Kondelik (Budejovice), Pavel Kousal (Sparta Prag), Michal Kovarvic (Jukkurit), Dominik Kubalik (Ottawa), Radan Lenc (Jönköping), Ondrej Palat (New Jersey), Matej Stranksy (Davos), Lukas Sedlak (Pardubice), David Tomasek (Färjestad), Daniel Vozelinek (Trinec).

Tor:

Wie gut die Tschechen auf der Goalieposition dieses Jahr aufgestellt sind, zeigt sich an der Tatsache, dass es für ZSC-Meistergoalie Simon Hrubec keinen Platz mehr hatte. Mit Lukas Dostal, Petr Mrazek und Karel Vejmelka kann Trainer Radim Rulik auf drei NHL-Torhüter zählen. Dass alle drei eher mässige Statistiken aufweisen, liegt vorwiegend daran, dass sie bei drei der schlechtesten Teams der Liga spielen. Aber gerade Mrazek kann hinter den mehrheitlich miserablen Chicago Blackhawks auf eine solide Saison zurückblicken.

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐

Verteidigung:

Viele bekannte Namen in der tschechischen Verteidigung: Michal Kempny, Tomas Kundratek oder Jakub Krejcik sind WM-Stammgäste. Sie werden verstärkt durch die NHL-Haudegen Radko Gudas und Jan Rutta. Beide sind erfahren und bringen viel Härte ins Spiel ein, sind aber keine spielerischen Genies. Der absolute Star fehlt den Tschechen hier.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Radko Gudas gilt als ruppiger Verteidiger. Bild: keystone

Sturm:

Tschechien hat das Pech, dass seine besten NHL-Stürmer wie David Pastrnak, Martin Necas oder Pavel Zacha noch in den Stanley-Cup-Playoffs engagiert sind. So muss Nationaltrainer Radim Rulik an der Heim-WM auf mehrheitlich in Europa tätige Stürmer zurückgreifen, ergänzt von einigen NHL-Spielern. Ondrej Palat von den New Jersey Devils wird genau wie Torontos David Kämpf oder Roman Cervenka von den Lakers in allen Zonen eine Leaderrolle übernehmen. Die Tore sollen hingegen von Dominik Kubalik oder Davos-Söldner Matej Stransky kommen.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Gesamtbewertung: 10/15 ⭐

Schweiz

Tor: Reto Berra (Fribourg), Leonardo Genoni (Zug), Akira Schmid (New Jersey).



Verteidiung: Sven Jung, Michael Fora (Davos), Jonas Siegenthaler (New Jersey), Dean Kukan, Christian Marti (ZSC Lions), Romain Loeffel (Bern), Roman Josi (Nashville), Andrea Glauser (Lausanne).



Sturm: Andres Ambühl (Davos), Thierry Bader, Tristan Scherwey (Bern), Nico Hischier (New Jersey), Nino Niederreiter (Winnipeg), Philipp Kuraschew (Chicago), Fabrice Herzog, Sven Senteler, Dario Simion (Zug), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Gaëtan Haas (Biel), Ken Jäger (Lausanne), Calvin Thürkauf (Lugano), Christoph Bertschy (Gottéron).

Tor:

Um die Torhüter muss man sich bei der Nati selten sorgen machen. Dass Playoff-Finalist Connor Hughes zuhause gelassen wurde, kam nicht bei allen Fans gut an. Aber Leonardo Genoni und Reto Berra haben jahrelang gute Leistungen auf WM-Niveau gezeigt und Akira Schmid gehört – hoffentlich – die Zukunft, auch wenn er gerade ein schwieriges Jahr hinter sich hat.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Verteidigung:

Dass Roman Josi in Prag ist, macht einen riesigen Unterschied. Der Berner ist nun schon seit mehreren Jahren konstant einer der besten Verteidiger der NHL. Was bringt er der Schweiz? Einerseits Selbstvertrauen, bei den letzten zwei Silbermedaillen war er dabei. Und andererseits eine offensive Genialität aus dem Spielaufbau und im Powerplay, die sonst nicht vorhanden gewesen wäre.

Einer der besten Verteidiger der Welt: Roman Josi ist ein massives Upgrade für die Nati. Bild: KEYSTONE

Der frischgebackene Meister Dean Kukan bringt ähnliche Attribute mit wie Josi, während Jonas Siegenthaler, Michael Fora oder Christian Marti eher für defensive Stabilität sorgen sollen. Insbesondere Marti kann zudem auch für die nötige internationale Härte sorgen.

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐

Sturm:

Nico Hischier ist als Captain der New Jersey Devils wohl der einzige Schweizer Stürmer, der die Bezeichnung NHL-Star verdient. Philipp Kuraschew und Nino Niederreiter sind gute NHL-Stammspieler, aber bewegen sich nicht im Starbereich. Für den vierten Stern hätte es wohl auch noch Kevin Fiala oder Timo Meier gebraucht.

Trotzdem muss sich die Schweiz offensiv nicht vor der Konkurrenz scheuen. Hischier und Kuraschew bringen viel Kreativität ins Spiel. Niederreiter und Calvin Thürkauf sorgen für die Geradlinigkeit, die den Schweizern sonst oft abgeht. Gaëtan Haas, Fabrice Herzog und Dario Simion haben sich auf WM-Niveau längst bewährt. Die eher überraschenden Nominationen wie Thierry Bader, Sven Senteler oder Ken Jäger sind wohl wegen ihrer Flexibilität dabei. Sie können Energie ins Spiel bringen, man wird aber auch nicht von ihnen erwarten, dass sie äusserst viel Eiszeit schultern.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Gesamtbewertung: 10/15 ⭐

Österreich

Tor: Thomas Höneckl (Linz), David Kickert (Salzburg), David Madlener (Vorarlberg).



Verteidigung: Nico Brunner (Wien), Dominique Heinrich (Wien), David Maier (Klagenfurt), Ramon Schnetzer (Thurgau), Paul Stapelfeldt (Salzburg), Steven Strong (Klagenfurt), Clemens Unterweger (Klagenfurt), Bernd Wolf (Lugano), Kilian Zündel (Wien).



Sturm: Benjamin Baumgartner (Bern), Manuel Ganahl (Klagenfurt), Lukas Haudum (Klagenfurt), Mario Huber (Salzburg), Paul Huber (Salzburg), Benjamin Nissner (Salzburg), Thomas Raffl (Lausanne), Vinzenz Rohrer (ZSC Lions), Marco Rossi (Minnesota), Peter Schneider (Salzburg), Lucas Thaler (Salzburg), Ali Wukovits (Salzburg), Dominic Zwerger (Ambri).



Tor:

Die Torhüter sind wohl die grösste Schwäche im Team des Schweizer Trainers Roger Bader. Alle drei spielen daheim in Österreich und konnten dort nur mässig überzeugen – ja, nur David Madlener kam überhaupt als Stammkeeper zum Einsatz. David Kickert hat schon bewiesen, dass er an der WM in Einzelspielen über sich hinaus wachsen kann. Österreich kämpft so aber eher gegen den Abstieg als um die Viertelfinals.

Bewertung: ⭐

Verteidigung:

In der Verteidigung ist Klotens David Reinbacher der grosse Abwesende. Der NHL-Draft der Montreal Canadiens muss sich einer Operation unterziehen und verpasst das Turnier in Tschechien. Das ist für die dünn besetzte Verteidigung Österreichs natürlich ein herber Verlust. Aus Schweizer Sicht kennt man Luganos Bernd Wolf bestens, Kilian Zündel hat die Saison bei Ambri begonnen, aber sich dann nach Wien verabschiedet. Und auch Ramon Schnetzer von Swiss-League-Klub Thurgau ist im Aufgebot.

Bewertung: ⭐⭐

Sturm:

Hier ist bei Österreich viel mehr Qualität vorhanden. Da ist etwa Marco Rossi, der nach gesundheitlichen Problemen und dem daraus resultierenden Wiederaufbau endlich seine erste komplette NHL-Saison absolvieren konnte (ein halber Punkt pro Spiel). Da ist der frischgebackene Schweizer Meister Vinzenz Rohrer, der beim ZSC wegen seiner energetischen Spielweise zum Publikumsliebling geworden ist. Abgesagt hat Michael Raffl, der bei Vizemeister Lausanne einer der besten Spieler der Playoffs war. Daneben besteht rund die Hälfte des Sturms aus dem Meisterteam des EC Salzburg – darunter der Ex-Bieler Peter Schneider.

In Zürich ein Publikumsliebling: Vinzenz Rohrer. Bild: keystone

Bewertung: ⭐⭐

Gesamtbewertung: 5/15 ⭐

Dänemark

Tor: Frederik Dichow (Jönköping), William Rörth (Rödovre), Mathias Seldrup (Esbjerg).



Verteidigung: Philip Bruggisser (Bremerhaven), Nicholas Jensen (Bremerhaven), Jesper Jensen Aabo (Klagenfurt), Anders Koch (Aalborg), Oliver Joakim Larsen (Jukurit), Matias Lassen (Malmö), Markus Lauridsen (Frankfurt), Oliver Lauridsen (Turku).



Sturm: Mikkel Aagard (), Niklas Andersen (), Joachim Blichfeld (), Mathias From (), Oliver Kjaer (), Felix Maegaard Scheel (), Oscar Fisker Mölgaard (), Nick Olesen (), Morten Poulsen (), Patrick Russell (), Philip Schultz (), Alexander True (), Christian Wejse ().

Tor:

Auf dem Papier der stärkste dänische Goalie ist Frederik Dichow. Allerdings hat der 23-Jährige Turm (195 cm) in dieser Saison auch nur 17 Spiele gemacht. In der schwedischen Relegation hat er immerhin Jönköping vor dem Abstieg bewahren können.

Bewertung: ⭐⭐

Verteidigung:

In der Verteidigung wird Oliver Joakim Larsen vom finnischen Klub Mikkelin Jukurit viel Verantwortung übernehmen müssen. Unterstützt wird er von Phillip Bruggisser, der in Deutschland eine starke Saison hinter sich hat. Insgesamt fehlt es der dänischen Verteidigung allerdings an Qualität, um die Topnationen vor grosse Probleme zu stellen.

Bewertung: ⭐⭐

Sturm:

Der grosse Abwesende ist Nikolaj Ehlers. Der in der Schweiz aufgewachsene NHL-Stürmer leidet an Nackenproblemen und muss auf die WM verzichten. So muss ein grosser Teil der offensiven Beiträge von den SHL-Stürmern Patrick Russell oder Mikkel Aagard, oder Mathias From, der in der heimischen Liga mit 28 Toren überzeugte, kommen.

Bewertung: ⭐⭐

Gesamtbewertung: 6/15 ⭐

Der Rest

Norwegen kann auf die Dienste von Mats Zuccarello zählen, der auch im fortgeschrittenen Sportleralter von 36 Jahren noch ein sehr guter NHL-Stürmer war. Ex-ZSC-stürmer Patrick Thoresen ist mit 40 Jahren ebenfalls noch dabei und hinten soll SHL-Goalie Jonas Arntzen den Kasten rein halten.

Mats Zuccarello verstärkt Norwegen. Bild: keystone

Bei Grossbritannien wird der in Tschechien tätige Liam Kirk das Team anführen müssen. Mit den Spielern, die mehrheitlich aus der eigenen Liga oder teilweise gar aus der dritten deutschen Liga kommen, sind die Briten allerdings die grössten Abstiegskandidaten.