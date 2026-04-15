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Fan-Ausschreitungen: Aargau sucht YB-Fans nun mit veröffentlichten Fotos

pyros yb aarau, 20.9.2025
Nach dem Cupspiel von YB in Aarau kam es zu Ausschreitungen in der Stadt.Bild: chmedia/az

Randale nach Cupspiel: Aargauer Staatsanwaltschaft veröffentlicht Fotos von Fans

15.04.2026, 10:3915.04.2026, 10:41

Die Staatsanwaltschaft Aargau hat 14 verpixelte Fotos von mehreren Personen publiziert. Damit sucht sie nach Personen, die nach dem Cupspiel zwischen dem FC Aarau und dem BSC Young Boys im September in der Stadt Aarau randalierten.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit seien die gesuchten Personen Anhänger des BSC Young Boys, schrieb die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Weil sich die Gesuchten bisher nicht gemeldet hätten, habe man nun die verpixelten Fotos veröffentlicht.

Diesen Schritt hatte die Staatsanwaltschaft in der vergangenen Woche angekündigt. Sollten die Gesuchten bis 21. April weiterhin unbekannt bleiben, prüfe man die Publikation von unverpixelten Bildern, schrieb die Staatsanwaltschaft weiter.

Seit dem Vorfall vom 20. September 2025 hätten zwar mehrere Männer identifiziert und befragt werden können, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die Ermittlungsansätze seien nun jedoch ausgeschöpft, weshalb nun der nächste Schritt erfolgt sei.

Nach dem Cupspiel zwischen den FC Aarau und dem BSC Young Boys vom 20. September 2025 kam es in Aarau zu massiven Ausschreitungen, Sachbeschädigungen und zu Störungen des öffentlichen Verkehrs. Es soll ein Sachschaden von rund 200'000 Franken entstanden sein. (nih/sda)

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