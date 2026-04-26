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Super League: Sion feiert historischen Sieg in Basle

BASEL, SWITZERLAND - APRIL 26: Baltazar Costa 8 FC Sion, right, and Josias Lukembila 39 FC Sion, left, celebrating teams second goal scored by Josias Lukembila 39 FC Sion during the Brack Super League ...
Sion feiert in Basel einen historischen Sieg.Bild: IMAGO/Sports Press Photo

Der FCB viel zu harmlos – Sion gewinnt erstmals seit 1997 wieder ein Ligaspiel in Basel

Sion gewinnt zum ersten Mal seit Bestehen der Super League in Basel. Beim historischen 2:0-Triumph der Walliser in der 34. Runde sind Rilind Nivokazi, Josias Lukembila und Anthony Racioppi die Matchwinner.
26.04.2026, 13:0026.04.2026, 16:07

42 Mal in Folge versuchte Sion vergeblich, die Festung St. Jakob-Park im Rahmen eines Meisterschaftsspiels einzunehmen. Nun klappte es im 43. Anlauf.

Am Ursprung des Sieges stand Rilind Nivokazi. Der 26-jährige Kosovare traf in der 24. Minute zum 1:0 für die Gäste. Für den Stürmer, der im Sommer aus Bellinzona zu den Wallisern stiess, war es bereits der 13. Saisontreffer. Die Vorentscheidung in einer Partie mit wenigen Torraumszenen gelang Josias Lukembila nach einer Spielstunde. Er bezwang Marwin Hitz aus 16 Metern.

Moritz Broschinski verpasste es, das Spiel rund eine Viertelstunde vor dem Ende nochmals spannend zu machen. Der deutsche Stürmer in Diensten der Basler scheiterte vom Penaltypunkt an Anthony Racioppi.

Sion überholte mit dem dritten Sieg in Folge den FCB, der die verletzungsbedingte Abwesenheit von Xherdan Shaqiri nicht kaschieren konnte, erst mit dem Rücken zur Wand aufdrehte und die erste Heimniederlage gegen Sion seit beinahe 30 Jahren kassierte. Beim letzten Walliser Meisterschaftssieg am Rheinknie im August 1997 – damals noch in der NLA – traf übrigens ein gewisser Didier Tholot. Der Franzose steht bei Sion seit 2023 an der Seitenlinie.

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Der FCB zeugt erneut eine enttäuschende Leistung.Bild: IMAGO/STEINSIEK.CH

Basel - Sion 0:2 (0:1)
26'502 Zuschauer. - SR Fähndrich.
Tore: 24. Nivokazi (Chouaref) 0:1. 60. Lukembila (Lavanchy) 0:2.
Basel: Hitz; Rüegg, Omeragic (46. Vouilloz), Daniliuc, Cissé (61. Schmid); Koindredi (61. Soticek), Metinho; Duranville (71. Broschinski), Bacanin, Traoré; Ajeti (46. Koloto).
Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman (85. Sow), Baltazar Costa; Kololli (65. Surdez), Lukembila (65. Berdayes), Chouaref (80. Chipperfield); Nivokazi (80. Boteli).
Bemerkungen: 74. Racioppi hält Penalty von Broschinski. Verwarnungen: 73. Hajrizi. (abu/sda)

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