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Super League: Thun verliert in Lugano, Lausanne schlägt Winterthur

Daniel Dos Santos (LUG), left, celebrate the 1 - 0 goal with Renato Steffen (LUG), right, during the Super League soccer match FC Lugano against FC Thun, at the Cornaredo Stadium in Lugano, Saturday, ...
Lugano bezwingt Thun erneut.Bild: keystone

Thun verliert in Lugano zum 2. Mal in Serie – Lausanne dreht Spiel gegen Winterthur

04.04.2026, 17:0004.04.2026, 20:42
Inhaltsverzeichnis
Lugano – Thun 1:0Lausanne – Winterthur 2:1Die TabelleDie Torschützenliste

Lugano – Thun 1:0

Der souveräne Leader Thun kassiert zum dritten Mal in dieser Saison zwei Niederlage in Folge. Das Team von Trainer Mauro Lustrinelli verliert in Lugano 0:1.

Das entscheidende 1:0 erzielte Daniel Dos Santos in der 59. Minute mit einem herrlichen Treffer – er zirkelte den Ball knapp innerhalb des Strafraums ins Lattenkreuz. Beim Jubeln hielt er sich zurück, da er bereits in der Jugend für Thun gespielt hatte, ehe er 2024 ins Tessin wechselte.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Die Berner Oberländer haben in der laufenden Meisterschaft schon 22 Punkte nach einem Rückstand geholt - Ligabestwert. Unter anderem hatten sie in der ersten Runde in Lugano nach einem 0:1 noch mit 2:1 gesiegt. Diesmal allerdings blieb eine Reaktion aus. Es war erst das dritte Mal in dieser Saison, dass Thun kein Tor erzielte – das zweite Mal gegen Lugano, zuvor hatten sie auch zu Hause 0:1 verloren.

Der Leader kann die Niederlage jedoch verschmerzen: Selbst wenn St. Gallen am Montag zu Hause gegen Zürich gewinnen sollte, würde der Vorsprung auf die Ostschweizer immer noch zwölf Punkte betragen. Für Lugano war es der erste Sieg nach drei Spielen mit nur zwei Zählern, ein Ergebnis, das insgesamt in Ordnung ging. Schon in der 6. Minute hätten die Tessiner in Führung gehen können, als der auffällige Renato Steffen aus bester Position am Pfosten scheiterte. Auf Thuner Seite schoss Kastriot Imeri in der 21. Minute an die Lattenoberkante.

From left Torhueter Niklas Steffen (FCT) and Marc Gutbub (FCT), to end the Super League soccer match FC Lugano against FC Thun, at the Cornaredo Stadium in Lugano, Saturday, April 04, 2026. .(KEYSTONE ...
Thun kann die Niederlage verkraften.Bild: keystone

Lugano - Thun 1:0 (0:0)
4638 Zuschauer. - SR von Mandach.
Tor: 59. Daniel Dos Santos (R. Steffen) 1:0.
Lugano: Saipi; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti (84. Alioski), Bislimi, Grgic, Cimignani (71. Martim Marques); R. Steffen (84. Mahmoud), Daniel Dos Santos (84. Bottani); Koutsias (90. Pihlström).
Thun: N. Steffen; Fehr, Montolio, Bamert, Heule; Bertone (79. Roth), Käit (86. Gutbub); Meichtry (67. Dursun), Imeri (67. Reichmuth); Labeau (67. Matoshi), Rastoder.
Verwarnungen: 5. Montolio, 42. Papadopoulos, 56. Cimignani, 64. Heule, 93. N. Steffen.

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Lausanne – Winterthur 2:1

Der Tabellenletzte Winterthur verpasst es, die vor ihnen klassierten Grasshoppers weiter unter Druck zu setzen. In Lausanne kassiert er trotz einer 1:0-Führung noch eine 1:2-Niederlage.

Lausanne präsentierte sich spielfreudig und erzielte in der 67. Minute dank eines fantastischen Weitschusses von Sékou Fofana das siegbringende 2:1. Zuvor hatten die Waadtländer sieben Heimspiele in Folge nicht gewonnen, darunter vier Unentschieden.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

Winterthur ging in der 39. Minute nach einem souverän verwandelten Penalty von Luca Zuffi in Führung. Der Elfmeter wurde von Lausannes Verteidiger Morgan Poaty völlig unnötig verursacht; er rempelte Theo Golliard im Strafraum ohne Not. Den Ausgleich der Gastgeber erzielte Omar Janneh in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem Einwurf, als er den Ball per Schuss an die Lattenunterkante der nahen Ecke setzte. Dabei verteidigten die Winterthurer viel zu passiv.

Damit kassierten sie auch im 32. Saisonspiel einen Gegentreffer und bauten damit den bestehenden Negativrekord weiter aus – Stade-Lausanne-Ouchy war 2023/24 30 Spiele ohne weisse Weste geblieben. Winterthur liegt nach dieser Niederlage weiterhin fünf Punkte hinter GC, das am Montag Sion empfängt. Am kommenden Samstag kommt es dann in Winterthur zum Direktduell zwischen den beiden Teams.

Lukas Muehl (FCW), left, fights for the ball with Theo Bair (LS), right, during the Super League soccer match of Swiss Championship between FC Lausanne-Sport, LS, and FC Winterthur, FCW, at the stade ...
Lausanne überflügelt Winterthur.Bild: keystone

Lausanne-Sport - Winterthur 2:1 (1:1)
5830 Zuschauer. - SR Dudic.
Tore: 39. Zuffi (Penalty) 0:1. 45. Janneh (Fofana) 1:1. 67. Fofana (Lekoueiry) 2:1.
Lausanne-Sport: Letica; Bergvall, Mouanga, Poaty, Fofana (81. Soppy); Sigua (46. Lekoueiry), Roche, Beloko; Traore (75. Butler-Oyedeji), Bair, Janneh.
Winterthur: Kapino; Citherlet, Mühl, Lüthi; Sidler (80. Buess), Kasami (80. Maluvunu), Zuffi, Burkart (62. Dansoko); Jankewitz (62. Schneider); Golliard (85. Momoh), Hunziker.
Verwarnungen: 55. Fofana. (abu/sda)

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