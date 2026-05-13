wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Sport
FC Zürich

Yanick Brecher wird wahrscheinlich den FC Zürich verlassen

Torhueter Yanick Brecher (FCZ) zieht sich die Handschuhe aus, bei dem Trainingsauftakt des FC Zuerich nach der Winterpause am Samstag, 3. November 2026 auf der Sportanlage Heerenschuerli in Zuerich. ( ...
Yanick Brecher wird den FC Zürich wohl verlassen.Bild: keystone

Verlor in dieser Saison seinen Stammplatz: Yanick Brecher verlässt wohl den FC Zürich

Beim FC Zürich geht nach dieser Saison wohl eine Ära zu Ende. Die langjährige Nummer eins Yanick Brecher wird den FCZ wahrscheinlich verlassen.
13.05.2026, 15:2213.05.2026, 15:46

Nach über 360 Partien für den FC Zürich wird Yanick Brecher wohl seinen Herzensverein verlassen. Wie Nau.ch exklusiv weiss, wird der 32-jährige Torwart am Samstagabend beim abschliessenden Saisonspiel gegen Servette verabschiedet. Zwar hat Brecher noch bis zum Ende der kommenden Saison einen Vertrag, wird diesen aber auflösen.

Seit 2019 ist Brecher Captain bei den Zürchern und gewann während seiner Zeit bei seinem Jugendverein einmal die Meisterschaft und dreimal den Cup. Zu Beginn des Jahres 2018 wurde Brecher beim FCZ zur Nummer eins ernannt. Erst im Januar 2026 entschied sich der damalige Trainer Dennis Hediger dazu, Brecher zu degradieren, und setzte auf das Schweizer Torhütertalent Silas Huber.

Torhueter Yanick Brecher (FCZ) reagiert waehrend dem Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC Zuerich und dem FC Basel am Samstag, den 12. April 2025, im Letzigrund Stadion in Zuerich. (KE ...
Brecher stand über 360 Mal im Tor der Zürcher.Bild: keystone

Zwar bekam Brecher zu Beginn der Relegation Group nochmals eine Chance, zeigte aber bei der 0:3-Klatsche in Lausanne überhaupt keine gute Leistung und wurde wieder auf die Bank befördert.

Da es am letzten Spieltag für den FC Zürich um gar nichts mehr geht, kann damit gerechnet werden, dass Brecher von Interimstrainer Carlos Bernegger noch ein letztes Mal eingesetzt wird. So kann sich die FCZ-Ikone richtig von den eigenen Fans verabschieden.

Wie die Zukunft von Brecher aussieht, ist noch unklar. Es kann aber damit gerechnet werden, dass der Torhüter seine Karriere mit 32 Jahren noch nicht beenden wird.

Nau rechnet damit, dass Zürich bereits einen Nachfolger gefunden hat und Heinz Lindner von den Berner Young Boys als neuer Ersatztorhüter zum FCZ wechseln wird. (riz)

Kommentar
Winti, wir werden dich in der Super League vermissen
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Trainer des FC Zürich seit dem Jahr 1991
1 / 27
Die Trainer des FC Zürich seit dem Jahr 1991
Wer im Letzigrund-Stadion schon alles das Sagen hatte – und Titel gewonnen hat.
quelle: keystone / christoph ruckstuhl
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Diaz bleibt noch ein Jahr in Zug +++ Lugano verlängert langfristig mit Fazzini
Die National-League-Saison neigt sich dem Ende zu. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannten Transfers für 2026/27.
Raphael Diaz hat auch im Alter von 40 Jahren noch nicht genug vom Spitzen-Eishockey. Der Verteidiger hat seinen Vertrag mit dem EV Zug um eine Saison verlängert.
Zur Story