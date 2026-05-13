Yanick Brecher wird den FC Zürich wohl verlassen. Bild: keystone

Verlor in dieser Saison seinen Stammplatz: Yanick Brecher verlässt wohl den FC Zürich

Beim FC Zürich geht nach dieser Saison wohl eine Ära zu Ende. Die langjährige Nummer eins Yanick Brecher wird den FCZ wahrscheinlich verlassen.

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Nach über 360 Partien für den FC Zürich wird Yanick Brecher wohl seinen Herzensverein verlassen. Wie Nau.ch exklusiv weiss, wird der 32-jährige Torwart am Samstagabend beim abschliessenden Saisonspiel gegen Servette verabschiedet. Zwar hat Brecher noch bis zum Ende der kommenden Saison einen Vertrag, wird diesen aber auflösen.

Seit 2019 ist Brecher Captain bei den Zürchern und gewann während seiner Zeit bei seinem Jugendverein einmal die Meisterschaft und dreimal den Cup. Zu Beginn des Jahres 2018 wurde Brecher beim FCZ zur Nummer eins ernannt. Erst im Januar 2026 entschied sich der damalige Trainer Dennis Hediger dazu, Brecher zu degradieren, und setzte auf das Schweizer Torhütertalent Silas Huber.

Brecher stand über 360 Mal im Tor der Zürcher. Bild: keystone

Zwar bekam Brecher zu Beginn der Relegation Group nochmals eine Chance, zeigte aber bei der 0:3-Klatsche in Lausanne überhaupt keine gute Leistung und wurde wieder auf die Bank befördert.

Da es am letzten Spieltag für den FC Zürich um gar nichts mehr geht, kann damit gerechnet werden, dass Brecher von Interimstrainer Carlos Bernegger noch ein letztes Mal eingesetzt wird. So kann sich die FCZ-Ikone richtig von den eigenen Fans verabschieden.

Wie die Zukunft von Brecher aussieht, ist noch unklar. Es kann aber damit gerechnet werden, dass der Torhüter seine Karriere mit 32 Jahren noch nicht beenden wird.

Nau rechnet damit, dass Zürich bereits einen Nachfolger gefunden hat und Heinz Lindner von den Berner Young Boys als neuer Ersatztorhüter zum FCZ wechseln wird. (riz)