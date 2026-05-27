Thurgauer Anwältin verzichtet beim FCSG auf Verwaltungsratsmandat – bald äussert sich Hüppi

Am Mittwoch um 11 Uhr informiert der FC St.Gallen über den aktuellen Stand der Dinge im Führungs-Hickhack zwischen dem Aktionariat und dem Verwaltungsrat. Martina Wüthrich, die neu im Verwaltungsrat hätte Einsitz nehmen sollen, zieht bereits vorher die Konsequenzen.

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Der Hammer kam etwas mehr als 24 Stunden nach dem Cupsieg der Espen: Vier Verwaltungsräte des FC St.Gallen würden in Kürze aus ihrem Amt ausscheiden, berichtete das Tagblatt am späten Pfingstmontagabend . Nach dem Willen des Aktionariats sollten sie durch den früheren St.Galler Regierungsrat Stefan Kölliker, Ex-Dortmund- und Basel-Torhüter Marwin Hitz, den St.Galler Treuhänder Urs Baumer und Rechtsanwältin Martina Wüthrich ersetzt werden. Offen blieb insbesondere auch die Zukunft von Präsident Matthias Hüppi.

Nachdem sich am Dienstagabend Informationen verdichteten, wonach Matthias Hüppi als Sieger aus dem Machtkampf hervorgehen könnte, steht mittlerweile zumindest fest, dass Martina Wüthrich nicht Teil des neuen Verwaltungsrates sein wird. Gegenüber dem Tagblatt teilt sie mit: «Angesichts der aktuellen Entwicklungen, die mir in dieser Art in keinster Weise bekannt waren, stelle ich mich für das Mandat des Verwaltungsrates nicht mehr zur Verfügung.» Sie wünsche dem FC St.Gallen, dass der Sport künftig wieder im Mittelpunkt stehe und die Freude über den Cupsieg überwiege.

Martina Wüthrich verzichtet auf ihr Verwaltungsratmandant Bild: muri-anwaelte.ch

Martina Wüthrich gehört zum Team der Anwaltskanzlei Muri-Partner in Weinfelden, bei der SVP-Nationalrat Pascal Schmid Partner ist. Als Konsulent wird zudem der Thurgauer SVP-Ständerat und alt Regierungsrat Jakob Stark aufgeführt.

Die Pressekonferenz kann ab 11 Uhr live im Ticker und Stream mitverfolgt werden. (riz/aargauerzeitung)