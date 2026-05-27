recht sonnig19°
DE | FR
burger
Sport
FCSG

FC St.Gallen: Medienkonferenz mit Matthias Hüppi rund um das Chaos

Thurgauer Anwältin verzichtet beim FCSG auf Verwaltungsratsmandat – bald äussert sich Hüppi

Am Mittwoch um 11 Uhr informiert der FC St.Gallen über den aktuellen Stand der Dinge im Führungs-Hickhack zwischen dem Aktionariat und dem Verwaltungsrat. Martina Wüthrich, die neu im Verwaltungsrat hätte Einsitz nehmen sollen, zieht bereits vorher die Konsequenzen.
27.05.2026, 10:00

Der Hammer kam etwas mehr als 24 Stunden nach dem Cupsieg der Espen: Vier Verwaltungsräte des FC St.Gallen würden in Kürze aus ihrem Amt ausscheiden, berichtete das Tagblatt am späten Pfingstmontagabend . Nach dem Willen des Aktionariats sollten sie durch den früheren St.Galler Regierungsrat Stefan Kölliker, Ex-Dortmund- und Basel-Torhüter Marwin Hitz, den St.Galler Treuhänder Urs Baumer und Rechtsanwältin Martina Wüthrich ersetzt werden. Offen blieb insbesondere auch die Zukunft von Präsident Matthias Hüppi.

Nachdem sich am Dienstagabend Informationen verdichteten, wonach Matthias Hüppi als Sieger aus dem Machtkampf hervorgehen könnte, steht mittlerweile zumindest fest, dass Martina Wüthrich nicht Teil des neuen Verwaltungsrates sein wird. Gegenüber dem Tagblatt teilt sie mit: «Angesichts der aktuellen Entwicklungen, die mir in dieser Art in keinster Weise bekannt waren, stelle ich mich für das Mandat des Verwaltungsrates nicht mehr zur Verfügung.» Sie wünsche dem FC St.Gallen, dass der Sport künftig wieder im Mittelpunkt stehe und die Freude über den Cupsieg überwiege.

Martina Wüthrich verzichtet auf ihr Verwaltungsratmandant
Martina Wüthrich verzichtet auf ihr VerwaltungsratmandantBild: muri-anwaelte.ch

Martina Wüthrich gehört zum Team der Anwaltskanzlei Muri-Partner in Weinfelden, bei der SVP-Nationalrat Pascal Schmid Partner ist. Als Konsulent wird zudem der Thurgauer SVP-Ständerat und alt Regierungsrat Jakob Stark aufgeführt.

Die Pressekonferenz kann ab 11 Uhr live im Ticker und Stream mitverfolgt werden. (riz/aargauerzeitung)

Schicke uns deinen Input
Die Pressekonferenz startet um 11 Uhr
Ab 11 Uhr kannst du im Ticker alles mitlesen, was die Führungskräfte des FC St.Gallen zum ganzen Chaos rund um den Verein sagen, oder die Pressekonferenz im oben angehängten Stream live mitverfolgen.
Eine Analyse zu den Geschehnissen der letzten Tagen
Analyse
Knall nach dem Cupsieg: Matthias Hüppis Tage beim FC St.Gallen scheinen gezählt
Am Dienstagabend äusserte sich auch Matthias Hüppi erstmals zum ganzen Chaos
Hüppi äussert sich zum FCSG-Machtkampf und der Verein kündigt eine Pressekonferenz an
Das sagt Verwaltungsrat Benedikt Würth zum ganzen Chaos
«Surreal, was hier passiert»: FCSG-Verwaltungsrat Würth spricht von einem Vertrauensbruch
«Putsch» gegen FCSG-Präsident Hüppi löst «Volksaufstand» aus
Die Konflikte innerhalb der Führung des FC St. Gallen schlagen hohe Wellen. Während in den Kommentarspalten von einem «Putsch» gegen Präsident Matthias Hüppi die Rede ist, komme es innerhalb des Volkes zu grossem Widerstand, schrieben die Zeitungen am Mittwoch.

Es deute vieles darauf hin, dass der «Putsch» gescheitert sei, schrieben am Mittwoch etwa die «CH Media»-Zeitungen. Zu gross ist der Widerstand im Volk, in der Politik und vor allem in der Fangemeinde. Diese hat in den vergangenen 48 Stunden massiv mobilisiert.« Denn der Klub habe die ganze »Ostschweiz« mit dem ersten Cupsieg nach 57 Jahren »in Ekstase versetzt«. Die Führungsetage des FC St.Gallen habe nach dem Final in Bern dagegen »ein klägliches Bild abgegeben«, schrieb »CH Media«.

»Die Seele des Klubs erobert man nicht mit einem Putsch«, schrieb der »Blick« in seiner Kommentarspalte. Warum die Crew um Präsident und »Galionsfigur« Matthias Hüppi »gegen ihren Willen« ausgetauscht werden soll, das hätten die Aktionäre bislang nicht schlüssig erklären können. Klar sei: »Ohne Kampf wird diese Geschichte nicht über die Bühne gehen«, denn Hüppi habe den Klub nicht nur geführt, sondern »neu erfunden«.
Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz des FC St.Gallen
Seit dem Cupsieg herrscht beim FC St.Gallen viel Unruhe und es wird darüber spekuliert, ob Verwaltungsratspräsident Matthias Hüppi seinen Posten räumen wird. Für heute Morgen um 11 Uhr ist eine Pressekonferenz mit Hüppi und Philipp Bienz und Reto Preisig, Aktionäre der FC St.Gallen Event AG angesetzt.
Chaos beim FCSG – St.Galler Regierung stärkt Hüppi den Rücken
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die überraschendsten Fussball-Meister
1 / 17
Die überraschendsten Fussball-Meister

FC Thun, 2025/2026: Nun hat auch die Schweizer Super League ihr Leicester-Märchen: Der FC Thun legt als Aufsteiger einen sensationellen Lauf hin, der im Meistertitel gipfelt. Das Team von Trainer Mauro Lustrinelli ist vier Runden vor Schluss bereits uneinholbar Erster.
quelle: keystone / alessandro della valle
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
«Surreal, was hier passiert»: FCSG-Verwaltungsrat Würth spricht von einem Vertrauensbruch
Turbulente Tage beim FC St.Gallen. Der bisherige Verwaltungsrat Benedikt Würth erklärt nun, warum er sich dazu entschieden hat, seinen Posten beim frischgebackenen Cupsieger zu räumen.
Noch vor zwei Tagen freute sich der FC St.Gallen über den Cupsieg und den ersten Titel seit über zwanzig Jahren. Seither kommt es in der Ostschweiz aber zu einem grossen Machtkampf. Die bisherigen Verwaltungsräte Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Benedikt Würth werden am 30. Juni aus der Klubführung ausscheiden.
Zur Story