Thurgauer Anwältin verzichtet beim FCSG auf Verwaltungsratsmandat – bald äussert sich Hüppi
Der Hammer kam etwas mehr als 24 Stunden nach dem Cupsieg der Espen: Vier Verwaltungsräte des FC St.Gallen würden in Kürze aus ihrem Amt ausscheiden, berichtete das Tagblatt am späten Pfingstmontagabend . Nach dem Willen des Aktionariats sollten sie durch den früheren St.Galler Regierungsrat Stefan Kölliker, Ex-Dortmund- und Basel-Torhüter Marwin Hitz, den St.Galler Treuhänder Urs Baumer und Rechtsanwältin Martina Wüthrich ersetzt werden. Offen blieb insbesondere auch die Zukunft von Präsident Matthias Hüppi.
Nachdem sich am Dienstagabend Informationen verdichteten, wonach Matthias Hüppi als Sieger aus dem Machtkampf hervorgehen könnte, steht mittlerweile zumindest fest, dass Martina Wüthrich nicht Teil des neuen Verwaltungsrates sein wird. Gegenüber dem Tagblatt teilt sie mit: «Angesichts der aktuellen Entwicklungen, die mir in dieser Art in keinster Weise bekannt waren, stelle ich mich für das Mandat des Verwaltungsrates nicht mehr zur Verfügung.» Sie wünsche dem FC St.Gallen, dass der Sport künftig wieder im Mittelpunkt stehe und die Freude über den Cupsieg überwiege.
Martina Wüthrich gehört zum Team der Anwaltskanzlei Muri-Partner in Weinfelden, bei der SVP-Nationalrat Pascal Schmid Partner ist. Als Konsulent wird zudem der Thurgauer SVP-Ständerat und alt Regierungsrat Jakob Stark aufgeführt.
Die Pressekonferenz kann ab 11 Uhr live im Ticker und Stream mitverfolgt werden. (riz/aargauerzeitung)
Die Pressekonferenz startet um 11 Uhr
Eine Analyse zu den Geschehnissen der letzten Tagen
Am Dienstagabend äusserte sich auch Matthias Hüppi erstmals zum ganzen Chaos
Das sagt Verwaltungsrat Benedikt Würth zum ganzen Chaos
«Putsch» gegen FCSG-Präsident Hüppi löst «Volksaufstand» aus
Es deute vieles darauf hin, dass der «Putsch» gescheitert sei, schrieben am Mittwoch etwa die «CH Media»-Zeitungen. Zu gross ist der Widerstand im Volk, in der Politik und vor allem in der Fangemeinde. Diese hat in den vergangenen 48 Stunden massiv mobilisiert.« Denn der Klub habe die ganze »Ostschweiz« mit dem ersten Cupsieg nach 57 Jahren »in Ekstase versetzt«. Die Führungsetage des FC St.Gallen habe nach dem Final in Bern dagegen »ein klägliches Bild abgegeben«, schrieb »CH Media«.
»Die Seele des Klubs erobert man nicht mit einem Putsch«, schrieb der »Blick« in seiner Kommentarspalte. Warum die Crew um Präsident und »Galionsfigur« Matthias Hüppi »gegen ihren Willen« ausgetauscht werden soll, das hätten die Aktionäre bislang nicht schlüssig erklären können. Klar sei: »Ohne Kampf wird diese Geschichte nicht über die Bühne gehen«, denn Hüppi habe den Klub nicht nur geführt, sondern »neu erfunden«.