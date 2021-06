Sport

Die FIFA zieht teilweise nach Paris – erneut Aufregung wegen Katar



Bild: keystone

Die FIFA zieht teilweise nach Paris – Nähe zu Katar sorgt für Aufregung

Die FIFA hat ihren Hauptsitz in der Schweiz. Doch nun wird offenbar eine Zweigstelle in Paris bezogen – in einem Prachtbau aus dem 18. Jahrhundert. Dort soll auch eine umstrittene Kunstsammlung unterkommen.

Ein Artikel von

Der Fussball-Weltverband FIFA wird offenbar bald ein Quartier in Paris beziehen. Das berichten die «Süddeutsche Zeitung» sowie die französische Tageszeitung «Le Monde». Demnach werde der Verband neben dem Hauptsitz in Zürich in der französischen Hauptstadt «ein zweites Standquartier beziehen.»

Aus Zürich werde eine «Hundertschaft FIFA-Leute» nach Paris ausgelagert. Residieren würden diese im Hôtel de la Marine. Dabei handele es sich um einen «Prachtbau aus dem 18. Jahrhundert, der vier Jahre lang aufwändig renoviert worden ist.»

Bild: keystone

Die Sache mit der Kunstsammlung

Soweit, so erwartbar. Für Aufregung sorgt allerdings etwas anderes. Denn laut «Süddeutscher Zeitung» soll das Gebäude in Zukunft auch eine private Kunstsammlung «grosszügiger Gönner» beherbergen – nämlich der königlichen Familie von Katar.

Eben jenes Land, das im Winter 2022 die Fussball-Weltmeisterschaft ausrichten wird – und seit Jahren wegen Menschenrechtsverletzungen in den Schlagzeilen ist.

Bild: keystone

Offiziell verkündet werde der FIFA-Umzug am Donnerstag – und zwar von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron höchstpersönlich. Von Samstag an solle das Gebäude der Öffentlichkeit und «insbesondere solventen Kunstinteressierten» zugänglich gemacht werden.

(t-online/ak)

