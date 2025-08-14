Der schwedische Nationalstürmer Emil Bemström trainiert bereits beim SC Bern. IMAGO/Bildbyran

Emil Bemström – der SCB kauft in der Transfer-Brockenstube ein

Der schwedische Stürmer Emil Bemström (26) ist bereits in Bern eingetroffen. Die Berner integrieren ihn ins Training und hoffen, dass er beim Saisonstart wieder fit ist und Trainer Jussi Tapola bei acht Ausländern die Übersicht nicht verliert.

Klaus Zaugg Folge mir

Was das Kultportal Hockeyfans.ch mit Fragezeichen meldet, darf bereits mit einem Ausrufezeichen verstärkt werden. Emil Bemström soll nicht nur zum SCB wechseln. Er befindet sich bereits in Bern. Der SCB spielt «Ausländer-Lotto» mit guten Gewinnchancen. Der Schwede ist zwar noch nicht fit. Er ist daran, Blessuren auszukurieren und trainiert vorerst ohne Körperkontakt. Einen fixen Vertrag bekommt er erst, wenn alle medizinischen Fragen befriedigend beantwortet sind. Aber wenn er fit sein wird, kann er die National League rocken und Victor Ejdsel kann dann auf der Tribüne Platz nehmen.



Somit hat der SCB schon vor dem Start acht Ausländer unter Vertrag: Torhüter Adam Reideborn, die drei Verteidiger Anton Lindholm, Alexandr Yakovenko und Hardy Häman Aktell sowie die Stürmer Miro Aaltonen, Victor Ejdsel, Waltteri Merelä und nun auch noch Emil Bemström.

SCB-Trainer Jussi Tapola hat bei den Ausländern die Qual der Wahl. Bild: keystone

Früher konnte ein SCB-Fan auswendig die Ausländer der letzten fünf Jahre hersagen. Jetzt wird es schon schwierig, sich die Namen der aktuellen ausländischen Spieler zu merken. Noch nie in der Geschichte der Liga hat ein NL-Klub die Saison mit acht Ausländern begonnen. Hoffentlich verliert Trainer Jussi Tapola bei so viel Auswahl bei der Besetzung der sechs Ausländerpositionen nicht den Überblick.

Bereits letzte Saison hatten die Berner alle zehn Ausländerlizenzen eingelöst. Der Boshafte sagt: Was taugt eigentlich das internationale Scouting beim SCB? Der Romantiker rühmt hingegen den Fleiss der SCB-Talentsucher auf dem internationalen Markt.

Was taugt Emil Bemström? Er ist ein klassischer Einkauf in der Transfer-Brockenstube und könnte sich als Rolex vom internationalen Transfer-Wühltisch erweisen. Die Berichte der NHL-Scouts im Hinblick auf den Draft von 2017 dürften der SCB-Sportabteilung sicherlich bekannt sein. Falls nicht, hier ein paar wahrlich vielversprechende Auszüge:

«Bemström is a skilled offensive player … He is a skater with very good edge work, as he often takes advantage of heel to heel movement’s and quick cross-overs to gain separation … Emil can generate very good speed through the neutral zone … He often utilizes several quick cross-overs that take defenceman off guard … Emil is a shifty player in open space and in corners, and can has quick hands that tie in nicely with his quick feet and smooth edges … Emil showes very good scoring instincts … He can beat goalies in a variety of ways, including a patented deke on the backhand where he finishes in the top part of the net or fivehole … His release is excellent, and he likes to shoot the puck from anywhere in the offensive Zone … He is skilled at creating his own shooting lanes and changing the angle of his shot … He has a knack for cutting to the middle of the ice and releasing the puck quickly, using the opposing defenceman as a screen.»

Columbus hat sich die Rechte 2017 im Draft erworben (Nr. 117). Aus der grossen NHL-Karriere ist zwar nichts geworden. Er hat aber immerhin 247 NHL-Partien (75 Punkte) bestritten und im Farmteam die AHL mit 95 Punkten aus 81 Partien wahrlich gerockt und auch letzte Saison erzielte er in der AHL einen Punkt pro Spiel. Nun ist die Zeit gekommen, sein Talent zu kapitalisieren und in der National League auch etwas für die Pensionskasse zu tun.

Die SCB-Sportabteilung ist in diesen Tagen fleissig und sucht nach der Verpflichtung von Dario Rohrbach (er wechselt nach der Saison zum SCB) auch auf dem einheimischen Markt weitere offensive Verstärkungen. Untersportchef Diego Piceci bestätigt das SCB-Interesse an Lausannes Ken Jäger (27). «Ich würde lügen, wenn ich sage, er sei nicht auf unserem Radar …» Der doppelte WM-Silberheld (2024, 2025) hat das Potenzial zum MVP in jedem Team der Liga.

Der SCB hofft, Ken Jäger verpflichten zu können. Bild: keystone

Es wäre ein Transfer mit den Dimensionen der Verpflichtungen von Christian Dubé (2002), Martin Plüss (2008), Simon Moser (2013) oder Leonardo Genoni (2016). Transfers, die den SCB in meisterliche Höhen zurückgeführt haben.