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WM 2026: Fans fühlen sich von FIFA bezüglich Tickets betrogen

epa12862306 Danish soccer fans before the FIFA World Cup 2026 European playoff match between the Czech Republic and Denmark at epet ARENA in Prague, Czech Republic, 31 March 2026. EPA/Liselotte Sabroe ...
Viele Fans hofften auf gute Plätze bei den WM-Spielen – und wurden enttäuscht.Bild: keystone

Wieso sich viele Fans wegen WM-Tickets von der FIFA betrogen fühlen

Nachdem für die Fussball-WM zunächst nur Tickets für eine Kategorie und nicht spezifische Plätze verkauft wurden, erhielten die Fans nun die Sitze zugewiesen. Das sorgte bei vielen für ein böses Erwachen.
09.04.2026, 08:5709.04.2026, 08:57
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Der Ticketverkauf für die Fussball-WM 2026 sorgte bereits für einige Schlagzeilen. Da waren das erste Verkaufsfenster exklusiv für Besitzer einer Visa-Karte, die horrenden Preise auch aufgrund des dynamischen Preismodells oder die ungeplante Verkaufsphase, die wohl auch damit zu tun hatte, dass sich viele Tickets schlechter verkauften, als FIFA-Präsident Gianni Infantino es behauptet hatte.

Nun gibt es erneut Ärger. Der Grund dafür ist die Zuweisung der definitiven Plätze für Ticketkäuferinnen und -käufer in der vergangenen Woche. Wie üblich bei FIFA-Turnieren oder auch bei Olympischen Spielen konnten Fussballfans lediglich Tickets für die verschiedenen Kategorien kaufen, nicht für spezifische Plätze. Wo man dann innerhalb der Kategorie genau sitzen würde, war zum Zeitpunkt des Kaufs unklar.

Einige Fans fühlen sich jetzt aber betrogen, wie The Athletic berichtet. So hätten manche von ihnen nämlich Plätze zugewiesen bekommen, die ursprünglich einer tieferen Kategorie zugeordnet waren. Die FIFA habe den Stadionplan im Nachhinein verändert, werfen diese Fans dem Weltfussballverband vor. Das der «New York Times» zugehörige Medium zeigt dies am Beispiel des Stadions in Seattle:

So sah der Stadionplan ursprünglich aus.
So sah der Stadionplan ursprünglich aus.Bild: screenshot nytimes.com
Im Dezember während des nächsten Verkaufsfensters wurden drei Sektoren aus Kategorie 2 (rot) der günstigeren Kategorie 3 (blau) zugeordnet und ein Sektor der Kategorie 1 (rot) ebenfalls herabgestuft, ...
Im Dezember während des nächsten Verkaufsfensters wurden drei Sektoren aus Kategorie 2 (rot) der günstigeren Kategorie 3 (blau) zugeordnet und ein Sektor der Kategorie 1 (rot) ebenfalls herabgestuft, während mehrere für Fans eines der beteiligten Länder (orange und grün) reserviert wurden. Bild: screenshot nytimes.com
Von den Fansektoren ist jetzt aber nichts mehr zu sehen, dafür wurde ein Sektor auf der linken Seite teilweise wieder der Kategorie 1 zugeordnet.
Von den Fansektoren ist jetzt aber nichts mehr zu sehen, dafür wurde ein Sektor auf der linken Seite teilweise wieder der Kategorie 1 zugeordnet.Bild: screenshot nytimes.com

Bei mehreren Stadien seien Änderungen vorgenommen worden. Erst vor Kurzem habe die FIFA die Stadionpläne ohne Fansektoren neu veröffentlicht, nachdem die Fans bereits erfahren hatten, welche Plätze ihnen zugewiesen wurden.

Ein Fan, der 862 US-Dollar (rund 680 Schweizer Franken) für ein Ticket der Kategorie 1 bezahlt und eines in dem im neuesten Stadionplan von Kategorie 2 hochgestuften Sektor erhalten hat, bezeichnete die Angebote der FIFA als «irreführend». Eine andere Person, der dasselbe in einem anderen Stadion passiert ist, sagte: «Es ist einfach frustrierend, wenn du für etwas bezahlst und etwas anderes bekommst.»

Viel machen können sie dagegen aber nicht. So wies die FIFA bereits im Oktober in ihren Nutzungsbedingungen für die Tickets aus, dass die Stadionpläne lediglich der Orientierung dienen und sich noch ändern könnten.

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Doch nicht nur das sorgte für Aufregung. Gemäss den Berichten seien kaum Tickets an der Seite des Felds verteilt worden. Dafür hätten die meisten Käuferinnen und Käufer von Tickets in Kategorie 1 Plätze in den Ecken, hinter dem Tor oder weiter oben zugewiesen bekommen. Die Fans vermuten, dass die besseren Plätze Sponsoren, VIPs oder Inhabern von Hospitality-Tickets vorbehalten sind.

Der Plan, der beim Kauf von Hospitality-Tickets angezeigt wird, verstärkt diese Vermutung. Hier jener vom Spiel der Schweizer Nati gegen Katar in San Francisco, wo die Tickets für 3400 Dollar (2690 Franken) erhältlich sind – bei anderen Spielen kosten diese bis zu über 6000 Dollar (etwa 4750 Franken):

Hier befinden sich die Plätze für Hospitality-Ticket-Inhaber.
Hier befinden sich die Plätze für Hospitality-Ticket-Inhaber.bild: screenshot fifa.com
So sieht der Stadionplan in San Francisco aus.
So sieht der Stadionplan in San Francisco aus.bild: fifa.com

Im unteren Plan sind die Sektoren für Hospitality-Tickets oder VIPs nicht ausgewiesen. Käuferinnen und Käufern der Kategorie 1 wurde also die Hoffnung auf einen der besten Plätze gemacht – diese ging nun anscheinend aber für kaum jemanden in Erfüllung, gerade bei den attraktiveren Spielen. Bei gewissen Partien sind in der aktuell laufenden letzten Verkaufsphase zudem exakt in den Bereichen, die an anderer Stelle als Hospitality-Sektoren gekennzeichnet sind, keine normalen Tickets erhältlich.

«Es fühlt sich so an, als hätte die FIFA uns beim Kauf der Tickets mit den Plänen absichtlich in die Irre geführt und uns denken lassen, dass wir an der Seite des Felds sitzen könnten, obwohl dies nie eine Möglichkeit war», sagt ein weiterer Fan gegenüber «The Athletic» und fügt an: «Es ist schwer, sich nicht verarscht zu fühlen.»

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12 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Maila
09.04.2026 09:08registriert März 2020
Wer bezahlt 4‘000 CHF für irgendeinen Platz an einem WM Spiel? Wohin geht das Geld -> Infantino, Trump, …
470
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benn
09.04.2026 09:22registriert September 2019
kauft man von betrügern wird man betrogen wie kann das überraschen?
320
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Mallory1507
09.04.2026 09:14registriert August 2024
Ich persönlich habe mit Fußball nichts am Hut, hätte aber denen die hinwollen und sich wirklich diese Trump-Show geben wollen viel Spaß gewünscht.
Irgendwie tut ihr mir doch leid.
Naja...
Denkt an das "I love Trump"-T-Shirt für die Einreise, das Anti-Trump freie Handy und nehmt ne Schussichere Weste mit.
Und die gut bestückte Kreditkarte - ihr werdet sie brauchen.
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