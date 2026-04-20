Endlich ein Star? Der SCB holt Sonny Milano
Nach Verteidiger Ian Mitchell holt der SCB mit Sonny Milano den zweiten neuen Ausländer mit Potenzial. Die Hoffnung ist mehr als berechtigt, dass Bern nächste Saison auf den Ausländerpositionen konkurrenzfähig sein wird.
Milano ist der perfekte bissige Schillerfalter für unsere Lauf- und Tempoliga. Der Chronist hat bei den Gewährsleuten einen Scouting Report bestellt und ist bass erstaunt. Es ist offensichtlich der perfekte bissige Schillerfalter für unsere Lauf- und Tempoliga. Hier ein paar Auszüge:
Das sind die interessantesten Partien aus dem Scouting Report und der Chronist kann sich nicht erinnern, je über einen neuen SCB-Ausländer so viel Lob und Preis gehört zu haben.
Milano hat in 344 NHL-Partien immerhin 145 Punkte gesammelt. Warum also keine ganz grosse NHL-Karriere? Verletzungspech, unter anderem eine Gehirnerschütterung (2021) und mehrere Oberkörperblessuren.
Ist Sonny Milano hundertprozentig fit, dann wird er einer der besten SCB-Ausländer seit dem Wiederaufstieg (1986) sein. Untersportchef Martin Plüss wird das ja wohl abgeklärt haben.
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Weitere, unerhebliche News: Lotterverteidiger Samuel Kreis hat um ein Jahr verlängert (angeblich sei er halt in der Kabine wichtig). Die Verpflichtung von Ian Mitchell und die Verlängerung mit Emil Bemström hat der Chronist ja schon vermeldet.