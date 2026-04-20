Milano jubelt nicht in Mailand, sondern als Anaheim-Spieler in Calgary. Bild: www.imago-images.de

Eismeister Zaugg

Endlich ein Star? Der SCB holt Sonny Milano

Martin Plüss ist fleissig. Den Trainer hat der Untersportchef des SC Bern zwar noch nicht verkündet, aber das Team ist bald komplett: Der Amerikaner Sonny Milano (29) kommt. Er hat das Potenzial von Austin Czarnik.

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Nach Verteidiger Ian Mitchell holt der SCB mit Sonny Milano den zweiten neuen Ausländer mit Potenzial. Die Hoffnung ist mehr als berechtigt, dass Bern nächste Saison auf den Ausländerpositionen konkurrenzfähig sein wird.



Milano ist der perfekte bissige Schillerfalter für unsere Lauf- und Tempoliga. Der Chronist hat bei den Gewährsleuten einen Scouting Report bestellt und ist bass erstaunt. Es ist offensichtlich der perfekte bissige Schillerfalter für unsere Lauf- und Tempoliga. Hier ein paar Auszüge:

«Skill, speed, and creativity in abundance. Milano is one oft he most dynamic offensive players in his draft … Milano loves to have the puck on his stick and be in control. His playmaking skills are superb, aided by his excellent vision and awarness … He is a very intelligent player and reads the game in front of him exceptionally well. His complete control of his feet and edges is very impressive, and the result his ability to shift and change directions on a dime … He is extremly difficult to defend, it's hard to defend what you can't catch. Highly elusive and incredibily crafty Milano is a magician on his skates when handling the puck His elusivness draws a lot of penalties … What you have is a deadly offensive weapon. He’s an aggressive defender, and desperately wants the puck back from you so he can have it … He engages physically, finishes his checks. He gets unter opponents' skin and is somewhat of a pest.»

Das sind die interessantesten Partien aus dem Scouting Report und der Chronist kann sich nicht erinnern, je über einen neuen SCB-Ausländer so viel Lob und Preis gehört zu haben.

Milano hat in 344 NHL-Partien immerhin 145 Punkte gesammelt. Warum also keine ganz grosse NHL-Karriere? Verletzungspech, unter anderem eine Gehirnerschütterung (2021) und mehrere Oberkörperblessuren.

Milano klatscht als Washington-Torschütze ab. Bild: www.imago-images.de

Ist Sonny Milano hundertprozentig fit, dann wird er einer der besten SCB-Ausländer seit dem Wiederaufstieg (1986) sein. Untersportchef Martin Plüss wird das ja wohl abgeklärt haben.

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Weitere, unerhebliche News: Lotterverteidiger Samuel Kreis hat um ein Jahr verlängert (angeblich sei er halt in der Kabine wichtig). Die Verpflichtung von Ian Mitchell und die Verlängerung mit Emil Bemström hat der Chronist ja schon vermeldet.