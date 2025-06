Fliegender Wechsel

Ein kanadischer Stürmer für Lausanne +++ Bertaggia kehrt zu Lugano zurück

Die neue National-League-Saison beginnt im Oktober, derzeit beschäftigt die Klubs vor allem die Kaderplanung. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.

Ein kanadischer Stürmer für Lausanne

Nachdem sich der Lausanne HC in den letzten Wochen von mehreren ausländischen Spielern getrennt hat, meldet der Playoff-Finalist der letzten zwei Jahre nun die Verpflichtung der kanadischen Stürmers Drake Caggiula.

Der 30-jährige Kanadier kam in der abgelaufenen Saison mit den Edmonton Oilers zu sieben Einsätzen in der NHL, agierte in den letzten zwei Spielzeiten aber mehrheitlich in der zweitklassigen AHL. Insgesamt steht Caggiula bei 310 Partien in der NHL. (hkl/sda)

Bertaggia kehrt zu Lugano zurück

Der Stürmer Alessio Bertaggia wechselt innerhalb der National League von Genève-Servette zu seinem Jugendklub HC Lugano. Wie die Tessiner mitteilten, unterschrieb der 31-Jährige einen Vertrag über drei Jahre,

Bertaggia war 2022 nach Genf gewechselt und hatte 2023 den Schweizer Meistertitel und ein Jahr später die Champions League gewonnen. Er hätte bei Servette noch einen Vertrag bis 2027 gehabt, entschied sich nun aber für den Wechsel in die Tessiner Heimat. (hkl/sda)

Finne Pajuniemi verlässt Lausanne vorzeitig

Der Finne Lauri Pajuniemi verlässt den Lausanne HC trotz laufendem Vertrag. Der Flügelstürmer und die Vereinsverantwortlichen haben das vorzeitige Ende der Zusammenarbeit beschlossen.

Pajuniemis Vertrag hätte noch für die kommende Saison Gültigkeit gehabt. Der 25-jährige Nordländer hatte vor einem Jahr von den Malmö Redhawks ins Waadtland gewechselt. (riz/sda)

Sandro Zurkirchen verstärkt den SC Bern

Der SC Bern ergänzt sein Goalie-Trio für die kommende Saison, wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg bereits berichtet, mit Sandro Zurkirchen. Der 35-Jährige mit der Erfahrung von über 350 National-League-Partien kommt vom EHC Kloten und unterschreibt für ein Jahr.

Der in Zug ausgebildete Zurkirchen spielte seit 2021 für den EHC Kloten. In der letzten Saison trug er seinen Teil zur starken Saison der Zürcher mit einer Abwehrquote von 91,6 Prozent bei.

Neben Zurkirchen zählt der SCB in der nächsten Spielzeit auf der Goalieposition auf Adam Reideborn, Andri Henauer und Christof von Burg. (nih/sda)

Lausanne trennt sich von Kuokkanen

Der Lausanne HC und der Finne Janne Kuokkanen gehen getrennte Wege. Wie der Klub mitteilt, wird der bis 2026 datierte Vertrag vorzeitig aufgelöst. Der 27-jährige Stürmer wechselte im letzten Jahr von Malmö zu den Waadtländern und steuerte in 35 Spielen 25 Skorerpunkte bei. Aufgrund einer Handverletzung musste Kuokkanen seine Saison beim späteren Playoff-Finalverlierer bereits im Januar beenden. (ram/sda)

Zug verpflichtet NHL-Routinier Tomas Tatar

Der EV Zug holt aus der NHL erfahrene Verstärkung für die Centerposition. Der 34-jährige Slowake Tomas Tatar unterschrieb mit den Zentralschweizern einen Vertrag für zwei Jahre, wie der EVZ mitteilt.

Tatar spielte in den letzten 16 Jahren in Nordamerika, davon 14 Saisons in der NHL. In fast 1000 Partien in der besten Liga der Welt gelangen ihm 509 Skorerpunkte (234 Tore). Die vergangene Spielzeit bestritt er an der Seite von Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler bei den New Jersey Devils. Zuvor hatte er auch schon für Seattle, Colorado, Montreal, Las Vegas und Detroit gespielt.

«In den vergangenen Jahren spielte Tomas regelmässig auf der Flügelposition - bei uns wird er als Center eingesetzt werden», erklärte General Manager Reto Kläy in der Medienmitteilung. «Mit seiner enormen Erfahrung aus fast 1000 NHL-Spielen und seiner Spielintelligenz ist er eine wichtige Verstärkung auf unserer Mittelachse.» (riz/sda)

Brännström zu Lausanne

Der Lausanne Hockey Club verpflichtet für die nächsten drei Saisons den 25-jährigen schwedischen Verteidiger Erik Brännström. Brännström wechselte im Sommer 2018 nach Nordamerika und spielte dort für die Ottawa Senators (2018 bis 2024) und die Vancouver Canucks (2024/25). Dazwischen bestritt er in der Saison 2020/21 zehn Partien für die SCL Tigers (2 Tore/6 Assists). (riz/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Thierry Bader (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Tomas Mitell (Trainer, 44)

Kommt von Färjestad

🇺🇸 Connor Carrick (Verteidiger, 31)

kommt von Bakersfield (AHL)

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Center, 32)

kommt von Washington Capitals

Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

wechselt zum EHC Kloten

🇫🇮 Aleksi Peltonen (Stürmer, 27)

offen

🇨🇿 Radim Zohorna (Stürmer, 28)

offen

🇨🇦 Daniel Carr (Stürmer, 33)

offen

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 37)

offen

🇫🇮 Valtteri Pulli (Verteidiger, 24)

offen

🇸🇰 Adam Huska (Goalie, 28)

offen



SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Mats Alge (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Goalie, 35)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

wechselt zum HC Ambri-Piotta

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lausanne

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 27)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Vincent Ryser (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Visp

🇨🇿 Lukas Klok (Verteidiger, 29)

offen

🇨🇭 Elvis Schläpfer (Stürmer, 24)

wechselt zum HC Ajoie



EHC Biel

Zugänge ✅

🇸🇪 Marcus Sylvegaard (Stürmer, 26)

kommt von den Växjö Lakers

🇨🇭🇨🇿 Petr Cajka (Stürmer, 24)

kommt von Mlada Boleslav

🇸🇪 Linus Hultström (Verteidiger, 32)

kommt von Linköping

🇫🇮 Oskari Laaksonen (Verteidiger, 25)

kommt von Lulea

Abgänge ❌

🇨🇭Noah Delémont (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Luca Cunti (Stürmer, 36)

offen

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 29)

offen

🇨🇭Ramon Tanner (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭Damien Brunner (Stürmer, 39)

tritt zurück

🇰🇿 Alexander Yakovenko (Verteidiger, 27)

offen

🇫🇮 Aleksi Heponiemi (Stürmer, 26)

offen

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 39)

kommt vom HC Fribourg-Gottéron

🇨🇿 Dominik Kubalik (Stürmer, 29)

kommt von Ambri-Piotta

🇸🇰 Tomas Tatar (Center, 34)

kommt von den New Jersey Devils​

Abgänge ❌

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇸🇪 Fredrik Olofsson (Stürmer, 28)

offen

🇳🇴 Dan Tangnes (Trainer, 45)

offen



Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

kommt vom SC Bern

🇺🇸Michael Kapla (Verteidiger, 30)

kommt von Rögle

🇫🇮Henrik Borgström (Stürmer, 27)

kommt von HV71

Abgänge ❌

🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 39)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers



Zugänge ✅



🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 29)

geht nach Rapperswil

🇨🇭 Andres Ambühl (Stürmer, 41)

tritt Ende Saison zurück

🇨🇭 Marc Wieser (Stürmer, 37)

tritt Ende Saison zurück



Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Tim Bozon (Flügel, 30)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇦 Jason Akeson (Flügel, 34)

kommt vom HC Pustertal

🇨🇦 Taylor Beck (Stürmer, 34)

kommt von Nowosibirsk



Abgänge ❌

🇨🇭 Christophe Cavalleri (Stürmer, 22)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Arnaud Jacquemet (Verteidiger/Stürmer, 36)

tritt Ende Saison zurück

🇨🇭 Guillaume Maillard (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭 Antoine Guignard (Stürmer, 21)

offen

🇸🇪 Dmytro Timashov (Stürmer, 28)

offen

🇸🇪 Theodor Lennström (Verteidiger, 31)

offen

🇫🇮 Antti Raanta (Goalie, 36)

offen

🇫🇮 Sami Vatanen (Verteidiger, 34)

offen

🇨🇭 Mike Völlmin (Verteidigung, 32)

offen

🇫🇮 Teemu Hartikainen (Stürmer, 35)

offen

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

kommt vom ZSC

🇩🇪 Dominik Kahun (Stürmer, 30)

kommt vom SC Bern

🇫🇮 Sami Niku (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭Connor Hughes (Goalie, 28)

kommt von den Laval Rockets

🇸🇪 Erik Brännström (Verteidiger, 25)

kommt von den Rochester Americans



Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Tim Bozon (Stürmer, 30)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Joël Genazzi (Verteidiger, 37)

hört auf

🇸🇪 Lawrence Pilut (Verteidiger, 29)

unbekannt

🇦🇹 Lawrence Pilut (Stürmer, 36)

unbekannt

🇫🇮 Janne Kuokkanen (Stürmer, 27)

unbekannt

🇫🇮 Lauri Pajuniemi (Stürmer, 25)

unbekannt

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

kommt vom SC Bern​​

Abgänge ❌

🇮🇹 Davide Fadani (Torhüter, 23)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇿 Dominik Kubalik (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

kommt vom ZSC

🇨🇭 Matteo Wagner (Stürmer, 19)

kommt von AIK (Schweden)

🇨🇭 Robin Meyer (Goalie, 24)

kommt vom EHC Visp

🇫🇮 Hannes Björninen (Stürmer, 29)

kommt von Örebrö (Schweden)

Abgänge ❌

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

wechselt zu Genf-Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Pascal Berger (Stürmer, 35)

tritt Ende Saison zurück

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 34)

offen

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 37)

offen

🇸🇰 Michal Kristof (Stürmer, 31)

offen

🇺🇸 Sean Malone (Stürmer, 30)

offen



SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

kommt von den ZSC Lions

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 29)

kommt von Davos



Abgänge ❌

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Mats Alge (Stürmer, 21)

wechselt zum SC Bern

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Christophe Cavalleri (Stürmer, 22)

kommt von Genf-Servette

🇫🇮 Niklas Friman (Verteidiger, 31)

kommt von Ilves Tampere



Abgänge ❌

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 31)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds



EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Noah Delémont (Verteidiger, 22)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

kommt vom HC Lugano

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 23)

kommt von den Bellinzona Snakes

🇨🇭 Ewan Huet (Goalie, 19)

kommt von den Regina Pats (Kanada)

🇨🇭 Simon Meier (Stürmer, 19)

kommt von den Penticton Vees (Kanada)

🇸🇪 Max Lindroth (Verteidiger, 28)

kommt von TPS Turku

🇫🇮 Petteri Puhakka (Stürmer, 23)

kommt von Tappara Tampere

🇨🇦 Brandon Gignac (Stürmer, 27)

kommt von Laval Rockets​

Abgänge ❌

🇫🇮 Miro Aaltonen (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Sami Niku (Verteidiger, 28)

wechselt zum HC Lausanne

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Goalie, 34)

wechselt zum SC Bern

🇨🇦 Jayce Hawryluk (Verteidiger, 29)

offen

🇸🇪 Pontus Aberg (Stürmer, 31)

offen

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Stürmer, 26)

offen

🇨🇭 Joel Marchon (Stürmer, 22)

offen

🇨🇦 Daniel Audette (Stürmer, 29)

offen

🇨🇦 Thomas Grégoire (Verteidiger, 27)

offen

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 33)

offen

🇫🇮 Niko Ojamäki (Stürmer, 30)

offen

