In Zukunft steht er beim SCB zwischen den Pfosten: Sandro Zurkirchen. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Money talks V – der SCB hat sein Torhüterproblem gelöst

Der SC Bern wird in den nächsten Tagen zur Absicherung und als Ersatz für Philip Wüthrich einen Routinier verpflichten: Sandro Zurkirchen vom EHC Kloten.

Klaus Zaugg

Marc Gautschi muss weiterhin zittern: Eigentlich ist Servettes umsichtiger Sportchef davon ausgegangen, dass er im Falle eines Wechsels von Stéphane Charlin nach Nordamerika Sandro Zurkirchen als Ersatz bekommt. Allerdings weiss er erst am 15. Juni, ob Stéphane Charlin geht oder bleibt.



Warum bis zum 15. Juni warten, wenn sich an einem anderen Ort eine Türe öffnet: SCB-Untersportchef Patrik Bärtschi wird nächste Woche sein Torhüterproblem lösen: Zur Absicherung neben seinem schwedischen «Lottergoalie» Adam Reideborn und als Ersatz für Philip Wüthrich (zu Ambri) ist Sandro Zurkirchen vorgesehen.

Ein guter Transfer? Ja, weil Sandro Zurkirchen für nächste Saison der beste noch erhältliche Torhüter ist. Er ist im Februar zwar schon 35 geworden. Aber das Alter ist kein Problem: Letzte Saison hat er in Kloten sein bestes Hockey gespielt und hatte massgeblich Anteil an der famosen Saison. Und Erfahrung hat der ehemalige EVZ-Junior reichlich: Kultstatus in Ambri (2013 bis 2017), schöne Jahre in Lausanne und Lugano (bis 2021) und seither bei Kloten. 2016 gehörte er als Nummer 3 sogar zum WM-Team von Patrick Fischer.

SCB-Goalie Adam Reideborn. Bild: keystone

Keine Frage: Sandro Zurkirchen wird beim defensiv recht gut strukturierten SCB mit seiner Ruhe ein sicherer Rückhalt sein. Ohne die Magie eines Hexers, aber mit soliden Leistungen.

Ja auch, weil Sandro Zurkirchen ein Mentor für die beiden jungen SCB-Goalies Andri Henauer (23, Vertrag bis 2026)) und Christof von Burg (24, Vertrag bis 2027) sein kann.

Läuft alles so, wie es laufen soll, dann hilft Sandro Zurkirchen dem SCB die Wartezeig auf Sandro Aeschlimann zu überbrücken. Der Emmentaler hat in Davos oben ja die Auflösungsoption in seinem Vertrag per Ende der nächsten Saison eingelöst und Marc Lüthi hat die Tore der SCB-Geldspeicher öffnen lassen, um Sandro Aeschlimann im Sommer 2026 nach Bern zu holen.