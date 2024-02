Lewis Hamilton verabschiedet sich Ende 2024 von Mercedes. Bild: keystone

Sensationswechsel in der Formel 1 ist Tatsache – Lewis Hamilton unterschreibt bei Ferrari

Der Sensationswechsel ist bestätigt: Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (39) wechselt auf die Saison 2025 von Mercedes zu Ferrari.

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton wechselt definitiv und auf die Saison 2025 hin von Mercedes zu Ferrari. Dies berichteten am Donnerstamorgen unter anderem das englische Fachmagazin «Autosport». Am Nachmittag seien dann die Mercedes-Angestellten beim Rennstall im englischen Brackley über den Abgang informiert worden. Eine offizielle Kommunikation werde um 21 Uhr Schweizer Zeit erwartet.

Ferrari-Chef John Elkann gilt als «grosser Bewunderer» Hamiltons, soll daher eine treibende Kraft hinter dem Deal gewesen sein, meldet racingnews365.com. Hamilton soll laut Medienberichten dann an der Seite von Charles Leclerc fahren, der das zentrale Gesicht von Ferrari ist. Carlos Sainz' Vertrag läuft 2024 aus, er müsste sich ein neues Team suchen.

Hamiltons letzter Sieg liegt über zwei Jahre zurück. Bild: keystone

Spekulationen gab es schon lange

Mercedes hatte erst im vergangenen August die Verträge mit den beiden Briten Hamilton und Teamkollege George Russell bis Ende 2025 verlängert. Ab 2026 greift in der Königsklasse des Motorsports ein neues Motorenreglement. Hamiltons neuer Vertrag könnte aber eine Ausstiegsklausel enthalten.

Seit Hamiltons Niederlage auf der letzten Runde im Saisonfinale 2021 dominiert Max Verstappen mit Red Bull die Formel 1. Hamilton, seit 2013 bei den Silberpfeilen, und Mercedes fahren nur noch in ihrem Schatten. Letztmals siegte Hamilton im Dezember 2021.

Bald Team-Kollegen? Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Bild: www.imago-images.de

Spekulationen über einen möglichen Wechsel Hamiltons zu Ferrari hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Sollte der Fall nun tatsächlich eintreten, würde Hamilton ab 2025 an der Seite des Monegassen Charles Leclerc fahren, der erst Anfang des Jahres einen langfristigen Vertrag unterzeichnet hatte. Aktueller zweiter Ferrari-Pilot ist Carlos Sainz Jr. aus Spanien. Bei ihm hakt es in den Verhandlungen gerüchteweise, weshalb der 29-Jährige unter anderem mit Audi in Verbindung gebracht wird. Der deutsche Hersteller steigt zur Saison 2026 bei Sauber ein. (nih/t-online)