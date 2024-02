Xabi Alonso gilt als Topkandidat in Liverpool – das haben sich Betrüger nun zu Nutze gemacht. Bild: keystone

«Ich brauche Geld für den Flug nach Liverpool» – Betrüger gibt sich als Xabi Alonso aus

Xabi Alonso gilt als potenzieller Nachfolger für Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Das ruft in Thailand sogar einen Betrüger auf den Plan, vor dem die Polizei nun warnt.

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool am Ende der laufenden Saison. Das gab der 56-Jährige vergangene Woche bekannt. Seitdem läuft bei den Reds die Suche nach einem Nachfolger für den Erfolgscoach.

Einer der gehandelten Namen ist Xabi Alonso. Der Spanier steht in der Bundesliga mit Leverkusen aktuell an der Tabellenspitze. Sein Team hat in dieser Spielzeit noch kein einziges Pflichtspiel verloren und hat noch die Chance auf drei Titel.

Alonso ist aber nicht nur aufgrund seines sportlichen Erfolgs ein potenzieller Kandidat für den Liverpool-Posten. Der ehemalige Mittelfeldspieler hat auch eine Vergangenheit im Klub, lief zwischen 2004 und 2009 für ihn auf. Dass Alonso einer der logischsten Nachfolger für Jürgen Klopp wäre, ruft jetzt aber auch Trickbetrüger auf den Plan, die sich diesen Umstand zu Nutzen machen wollen.

Xabi Alonso trug das Liverpool-Trikot fünf Jahre lang. Bild: AP

Fake-Account von Alonso: «Mir fehlt das Geld für meine Flüge»

Wie die britische Zeitung Mirror berichtet, soll die Polizei in Thailand Liverpool-Anhänger vor der Betrugsmasche rund um den Leverkusen-Coach gewarnt haben.

Demnach existiere auf dem sozialen Netzwerk Instagram ein Account, der sich als der offizielle von Xabi Alonso ausgebe. Von diesem sollen Nachrichten an Fans verschickt worden sein, in denen der Trainer um Geld für einen Flug nach Liverpool gebeten habe. Konkret gehe es um eine Summe von 300 Baht, was umgerechnet lediglich 7,81 Euro sind.

In der Nachricht soll es geheissen haben: «Ich bin Xabi Alonso, ich werde in der nächsten Saison Liverpool trainieren, aber mir fehlt das Geld für meine Flüge nach Liverpool.» Besonders bizarr: Der Text ist auf Thai verfasst.

Die Premier League ist in Thailand äusserst beliebt. Deshalb entschied sich das Central Investigation Bureau wohl zu dem Aufruf auf Facebook. Dort heisst es laut Mirror: «Liverpool-Fans, beruhigt euch. Xabi ist noch nicht euer Manager, aber es gibt bereits jetzt einen Betrüger.»