Sensationswechsel in der Formel 1 – Lewis Hamilton vor Unterschrift bei Ferrari

Spekulationen über einen möglichen Wechsel Hamiltons zu Ferrari hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Sollte der Fall nun tatsächlich eintreten, würde Hamilton ab 2025 an der Seite des Monegassen Charles Leclerc fahren, der erst Anfang des Jahres einen langfristigen Vertrag unterzeichnet hatte. Aktueller zweiter Ferrari-Pilot ist Carlos Sainz Jr. aus Spanien. Bei ihm hakt es in den Verhandlungen gerüchteweise, weshalb der 29-Jährige unter anderem mit Audi in Verbindung gebracht wird. Der deutsche Hersteller steigt zur Saison 2026 bei Sauber ein. (nih/t-online)

Seit Hamiltons Niederlage auf der letzten Runde im Saisonfinale 2021 dominiert Max Verstappen mit Red Bull die Formel 1. Hamilton, seit 2013 bei den Silberpfeilen, und Mercedes fahren nur noch in ihrem Schatten. Letztmals siegte Hamilton im Dezember 2021.

Mercedes hatte erst im vergangenen August die Verträge mit den beiden Briten Hamilton und Teamkollege George Russell bis Ende 2025 verlängert. Ab 2026 greift in der Königsklasse des Motorsports ein neues Motorenreglement. Hamiltons neuer Vertrag könnte aber eine Ausstiegsklausel enthalten.

Ferrari-Chef John Elkann gilt als «grosser Bewunderer» Hamiltons, soll daher eine treibende Kraft hinter dem Deal gewesen sein, meldet racingnews365.com. Hamilton soll laut Medienberichten dann an der Seite von Charles Leclerc fahren, der das zentrale Gesicht von Ferrari ist. Carlos Sainz' Vertrag läuft 2024 aus, er müsste sich ein neues Team suchen.

Es sei zwar noch nicht klar, ob schon ein Vertrag unterzeichnet wurde, berichtete das Magazin. Die Verhandlungen sollen aber angeblich in einem fortgeschrittenen Stadium sein und könnten bis Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Gemäss Sky ist der Deal gar schon in trockenen Tüchern und werde Hamiltons Abgang den Mercedes-Mitarbeitern noch heute Donnerstag mitgeteilt, bevor die Öffentlichkeit informiert werde. Mercedes und Ferrari wollten sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht dazu äussern.

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton steht Medienberichten zufolge angeblich vor einem Sensationswechsel zur Saison 2025 von Mercedes zu Ferrari. Dies berichtete unter anderem das englische Fachmagazin «Autosport». Eine Entscheidung über Hamiltons Zukunft in der Formel 1 wird demnach in Kürze erwartet.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Deutsche AfD sinkt in Umfrage wieder unter 20 Prozent

Anschlag auf israelische Botschaft in Schweden vereitelt +++ Wasser in Hamas-Tunnel

So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert

Palästina scheitert am Asien Cup im Achtelfinal an Katar: «Wir spielen für Gaza»

In Katar wird in diesen Tagen der Asien Cup ausgetragen. Ein Nationalteam machte dabei auf und neben dem Platz besonders auf sich aufmerksam – trotz Krieg in der Heimat.

Palästina, ein Land, das von den Vereinten Nationen nicht als solches anerkannt wird, hat eine Fussball-Nationalmannschaft – und die schaffte am diesjährigen Asien Cup Historisches. Zum ersten Mal in der Geschichte erreichte das palästinensische Nationalteam den Achtelfinal der asiatischen Kontinentalmeisterschaft. Gestern Abend ging diese emotionale Reise nach einer 1:2-Niederlage gegen Katar zu Ende. Bis zum zweiten Treffer Katars in der 49. Minute durften die Palästinenser von der Sensation träumen.