Ferrari hat Interesse an Red-Bull-Teamchef Christian Horner Bild: keystone

Heisses Gerücht in der F1: Ferrari soll an Red-Bull-Teamchef Horner interessiert sein

Bahnt sich in der Formel 1 ein spektakulärer Wechsel an? Ferrari wirbt offenbar um den erfolgreichen Teamchef seines Hauptkonkurrenten.

Julian Buhl / t-online

Ferrari hat offenbar versucht, Christian Horner, den langjährigen Teamchef von Red Bull Racing, abzuwerben. Das berichtet zumindest die «Bild»-Zeitung. Demnach habe die Scuderia sich vor wenigen Wochen bei Horner erkundigt, ob ein Wechsel des Teamchefs möglich sei. Hintergrund seien die aktuellen Herausforderungen bei Ferrari, die bei den Konzern-Bossen Unzufriedenheit ausgelöst haben. Es kriselt bei dem renommierten Rennstall.

Trotz eines zweiten Platzes von Charles Leclerc in Monaco und einer soliden Leistung von Lewis Hamilton in Imola bleibt die Leistungsfähigkeit der Ferrari-Boliden unbeständig. Die WM-Titel sind sowohl in der Fahrer- als auch der Konstrukteurswertung nach nur acht von 24 gefahrenen Grands Prix bereits in weite Ferne gerückt.



Lewis Hamilton kam bei Ferrari bisher nicht richtig auf Touren. Bild: keystone

Horners Erfolge wecken Begehrlichkeiten

Ein Wechsel von Horner zu Ferrari erscheint dennoch unrealistisch. In dem Bericht heisst es nämlich weiter, dass Horner Red Bull nicht verlassen wolle und werde. Der Brite könne sich nicht vorstellen, für ein anderes Team zu arbeiten. Ein ähnliches Angebot der Italiener habe er bereits vor mehreren Jahren abgelehnt.

Die Diskussion um einen möglichen Abgang Horners findet vor dem Hintergrund seiner beeindruckenden Erfolgsgeschichte mit Red Bull statt. Seit 2005 ist er dort als Teamchef tätig und führte das Team zu 14 Weltmeistertiteln (acht Fahrer-, sechs Konstrukteurs-Triumphe). Diese Erfolge wecken regelmässig Begehrlichkeiten anderer Rennställe. Doch wie es scheint, bleibt Horner seinem derzeitigen Arbeitgeber auch weiterhin treu. (riz/tonline)