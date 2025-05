Tradition oder Spannung – gehört Monaco noch in die Formel 1?

Nein, besonders spannend war das Rennen auch am gestrigen Sonntag nicht. Überholmanöver gibt es in den engen Strassen von Monte-Carlo kaum, die Bedeutung des Qualifyings ist nirgends so hoch wie hier. Doch es geht beim Grossen Preis von Monaco nicht nur um die Spannung auf der Strecke. Es geht um das ganze Drumherum: die Stars, der Glamour und vor allem die Geschichte. Monaco ist eines der ältesten Rennen in der Formel 1. Jeder Zentimeter der Strasse, jede Leitplanke atmet mehr Motorsport-Geschichte aus, als die Strecken in Saudi-Arabien, Katar und Las Vegas zusammen.