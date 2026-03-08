Nebel
Formel 1: Mercedes mit Doppelsieg beim Saisonstart in Melbourne

Mercedes feiert beim Auftakt der Formel-1-Saison 2026 in Melbourne einen Doppelsieg.
08.03.2026, 06:3508.03.2026, 06:36

Der aus der Pole-Position gestartete George Russell siegt im Grand Prix von Australien vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli. Das Podest komplettiert Charles Leclerc im Ferrari.

epa12802848 Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team driver George Russell in action during the 2026 Australian Grand Prix at Albert Park Circuit in Melbourne, Australia, 08 March 2026. EPA/JOEL CARRETT ...
George Russell war der Schnellste in Down Under.Bild: keystone

Weltmeister Lando Norris im McLaren klassierte sich im ersten Rennen nach der grossen Regelrevolution hinter Lewis Hamilton im zweiten Ferrari und vor Max Verstappen im Red Bull, der nach einem Unfall im Qualifying aus der zweitletzten Startreihe losfahren musste, auf dem 5. Rang. (sda/con)

