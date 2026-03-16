Er hat nichts mit seinem finnischen Namensvetter zu tun und ist auch nicht nach ihm benannt: Andrea Kimi Antonelli. Bild: keystone

Kimi ≠ Kimi: Antonelli bei Siegerehrung mit Legende Räikönnen verwechselt

Kimi Antonelli hat sich in China sensationell den Spitzenplatz gesichert. Nach dem Rennen erlebt er einen kuriosen Moment.

Jan Schultz / t-online

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Die Formel 1 hat an ihrem zweiten Rennwochenende reichlich Themen geliefert. Nach dem Sieg von Mercedes-Pilot George Russell im Sprint startete der Grand Prix am Sonntag mit einem Schock für McLaren – beide Fahrer konnten wegen Schäden an ihrem Wagen nicht starten. Auf der Strecke schied dann auch noch Max Verstappen mit einem Defekt aus. Nutzniesser war Kimi Antonelli, der seine erste Poleposition auch direkt in seinen ersten Sieg in der Formel 1 umwandelte.

Der Italiener kürte sich damit zum zweitjüngsten Grand-Prix-Sieger der Formel-1-Geschichte, einzig Verstappen war vor zehn Jahren noch jünger. Auf den emotionalen Triumph folgte für Antonelli ein kurioser Moment, denn bei der Siegerehrung wurde er unter falschem Namen auf die Bühne gerufen. Der Sprecher kündigte nicht Kimi Antonelli, sondern die finnische Formel-1-Legende Kimi Räikkönen an.

Kimi Antonelli klärt über Namensherkunft auf

Antonelli reagierte sichtlich irritiert auf die Verwechslung mit dem finnischen Ex-Rennfahrer, konnte aber schnell wieder lächeln. Auch Teamkollege George Russell und Rekordweltmeister Lewis Hamilton, die in China ebenfalls aufs Podest gefahren waren, konnten sich nach dem Fauxpas ein breites Grinsen nicht verkneifen.

Der Youngster, dessen voller Name Andrea Kimi Antonelli lautet, hat bereits in der Vergangenheit über die Herkunft seines Namens aufgeklärt. «Mein Mittelname, also Kimi, ist nicht wegen des Rennfahrers, sondern einfach, weil es gut zum ersten Namen und dem Nachnamen passte. Er wurde auch nicht von meinen Eltern gegeben, sondern von einem Freund von uns», sagte der Italiener laut «motorsport.com».

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