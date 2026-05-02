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Ex-Formel-1-Rennfahrer Alessandro Zanardi ist tot

Ex-F1-Rennfahrer und Paralympics-Sieger Zanardi verstorben

02.05.2026, 12:5502.05.2026, 12:55

Der ehemalige Formel-1-Pilot und spätere Paralympics-Sportler Alessandro Zanardi stirbt im Alter von 59 Jahren. Dies teilt seine Familie mit.

Der Italiener hatte bei einem Rennunfall auf dem Lausitzring in Deutschland 2001 beide Beine verloren. Danach fing er im Parasport mit dem Radsport an und gewann mit dem Handbike vier Gold- sowie zwei Silbermedaillen bei Paralympischen Spielen.

epa12927609 (FILE) - Italy&#039;s Alessandro Zanardi (L) prepares for the Men&#039;s Individual H4 time trial during the London 2012 Paralympic Games in Brands Hatch, Kent, Britain, 05 September 2012( ...
Zanardi holte an den Paralympischen Spielen mehrere Medaillen.Bild: keystone

Die Leidensgeschichte war für den Italiener aber noch nicht vorbei: 2020 verlor Zanardi bei einem Benefizrennen in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike und kollidierte mit einem Lastwagen. Dabei erlitt er schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen. Er schwebte damals lange Zeit in Lebensgefahr.

Zur Todesursache machte die Familie keine genaueren Angaben. Zanardi sei am Freitagabend plötzlich verstorben. «Alex ist friedlich eingeschlafen, umgeben von der Zuneigung seiner Angehörigen», heisst es in ihrer Mitteilung. (sda/dpa)

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