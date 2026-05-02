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NHL-Playoffs: Janis Moser und Tampa Bay wenden Ausscheiden ab

NHL-Playoffs: Moser und Tampa Bay wenden Ausscheiden ab

02.05.2026, 07:4002.05.2026, 08:14

Die Tampa Bay Lightning und ihr Schweizer Verteidiger Janis Moser wenden das Ausscheiden in der 1. Runde der NHL-Playoffs in der Verlängerung ab. Gegen Montreal gibt es ein entscheidendes siebtes Spiel.

Tampa Bay Lightning&#039;s Gage Goncalves, second from left, celebrates with teammates after scoring against the Montreal Canadiens during overtime of Game 6 in the first round of an NHL hockey Stanle ...
Janis Moser stand auf dem Eis, als Gonçalves die Partie entschied.Bild: keystone

Moser und Tampa Bay setzten sich im sechsten Spiel in der Nacht auf Samstag in Montreal 1:0 durch. Das einzige Tor erzielte Gage Gonçalves, der nach 69:03 Minuten seinen eigenen Abpraller verwerteten konnte. Die Lightning hatten gerade eine Strafe gegen ihren russischen Stürmer Nikita Kutscherow überstanden.

Janis Moser stand auf dem Eis, als Gonçalves die Partie entschied und die Saison des Teams aus Florida um mindestens eine Partie verlängerte. Die grosse Figur war Goalie Andrei Wassilewski. Der Russe parierte 30 Schüsse und feierte damit seinen achten Shutout in den Playoffs.

Das entscheidende siebte Spiel dieser Serie findet in der Nacht auf Montag erneut in der kanadischen Metropole statt. Der Sieger trifft in den Playoff-Viertelfinals auf die Buffalo Sabres. Diese setzten sich gegen die Boston Bruins mit 4:1 Siegen durch und gewannen damit zum ersten Mal seit 2007 eine Playoff-Serie.

Die Resultate vom Freitag

Playoffs-Achtelfinals (best of 7).
Eastern Conference. 6. Runde: Montreal Canadiens (4.) - Tampa Bay Lightning (3./mit Moser) 0:1 n.V.; Stand 3:3. Boston Bruins (5.) - Buffalo Sabres (2.) 1:4; Endstand 2:4.
Western Conference. 6. Runde: Utah Mammoth (6.) - Vegas Golden Knights (4., ohne Schmid/nicht im Aufgebot) 1:5; Endstand 2:4. (sda)

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