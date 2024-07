Oscar Piastri feierte in Ungarn seinen Premierensieg. Bild: keystone

Piastri-Premiere in Ungarn – McLaren feiert Doppelsieg, Hamilton erneut auf Podest

Oscar Piastri ist Rennsieger in der Formel 1. Der 23-jährige Australier feiert in seiner zweiten Saison in der Königsklasse des Motorsports seinen ersten Sieg. In Ungarn gewinnt Piastri vor seinem Teamkollegen Lando Norris. Es ist der erste Doppelsieg für McLaren nach dem Grossen Preis von Monza im Jahr 2021. Dritter wurde Lewis Hamilton im Mercedes. Der 39-jährige Brite steht damit zum dritten Mal in den letzten vier Rennen auf dem Podest: In Silverstone hatte er vor zwei Wochen gar gewonnen.

Piastri hatte seinen von der Pole-Position gestarteten Teamkollegen bereits kurz nach dem Start überholt – Norris war einmal mehr schlecht weggekommen und fiel kurzzeitig gar auf Platz 4 zurück. Hamilton konnte er aber sofort wieder überholen und Verstappen musste ihm den 2. Platz zurückgeben, weil er von der Strecke abgekommen war.

In der Folge blieben die beiden McLaren fast durchgehend an der Spitze. Durch einen früheren Boxenstopp übernahm der 24-jährige Norris gar noch einmal die Führung, überliess diese auf Befehl seines Teams drei Runden vor Schluss aber wieder seinem Teamkollegen, der damit zum ersten Mal einen Grossen Preis der Formel 1 als Erster beendete. In seiner Premierensaison hatte Piastri im Oktober 2023 in Katar bereits ein Sprintrennen gewonnen. Zunächst hatte sich Norris der Stallorder, mit der McLaren den Strategiefehler bei den Boxenstopps wieder ausmerzen wollte, noch widersetzt, am Ende befolgte der 24-jährige Brite die Aufforderung aber doch.

Für den WM-Führenden Max Verstappen lief das Rennen hingegen enttäuschend. Der Niederländer im Red Bull kam hinter Charles Leclerc als Fünfter ins Ziel. Zuvor war er bei einem Überholmanöver mit Hamilton kollidiert und fiel deshalb hinter den Monegassen im Ferrari zurück. Sein Vorsprung in der Gesamtwertung ist aber nach wie vor komfortabel: 76 Punkte liegt der Dreifachweltmeister vor Norris.

Die beiden Sauber gingen derweil erneut leer aus. Valtteri Bottas konnte die gute Ausgangslage mit dem zwölften Startplatz nicht nutzen: Der Finne beendete das Rennen auf Platz 16 und war damit immerhin noch zwei Ränge besser als Zhou Guanyu. (nih)