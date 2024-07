Super League live: Lausanne-Sport – FCB und Luzern – Servette im Ticker

Liveticker

Lausanne-Sport erhöht durch Diabaté gegen Basel – Servette führt in Luzern

Lausanne-Sport war für den FC Basel in der Vorsaison so etwas wie ein Angstgegner: Drei Niederlagen erlitt der FCB gegen den letztjährigen Aufsteiger, immerhin im letzten Aufeinandertreffen resultierte nach einem torlosen Remis im Stade de la Tuilière ein Punkt für das Team von Fabio Celestini. Zum Auftakt in die neue Saison treffen die Basler erneut auswärts auf Lausanne-Sport.

Nach der schwachen Vorsaison will der FCB zumindest zurück in die obere Tabellenhälfte, ein Sieg beim Team von Ludovic Magnin wäre ein erstes Zeichen in die richtige Richtung. Einfach wird dies bei den Waadtländern aber nicht, wie die letzten vier Direktbegegnungen gezeigt haben.

Im zweiten Spiel vom Sonntagnachmittag empfängt der FC Luzern den Cupsieger aus Genf. Die Luzerner, die im letzten Jahr noch knapp die Teilnahme an der Meistergruppe verpasst haben, können heute erstmals zeigen, wie gut sie die Abgänge von Ardon Jashari und Max Meyer verkraften können. Für Servette gilt es hingegen, unter Neu-Coach Thomas Häberli direkt Fuss zu fassen, nachdem René Weiler etwas überraschend von der Trainerbank auf den Posten des Sportchefs gewechselt ist.

Sowohl Lausanne-Sport gegen den FC Basel als auch Luzern gegen Servette verfolgst du hier ab 16.30 Uhr im Liveticker.