French Open, Viertelfinals:

Der Siegesjubel von Martina Trevisan nach ihrem Halbfinal-Einzug. Bild: keystone

Trevisan steht erstmals in einem Major-Halbfinal – Fernandez durch Verletzung handicapiert

Mit 28 Jahren steht Martina Trevisan zum ersten Mal im Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers. Die Weltranglisten-59. aus Florenz setzte sich gegen Belinda Bencics Bezwingerin Leylah Fernandez 6:2, 6:7 (3:7), 6:3 durch.

Trevisan, die vor zwei Jahren schon einmal den Viertelfinal von Roland-Garros erreicht hatte und vor Kurzem in Rabat ihren ersten Turniersieg feierte, profitierte davon, dass sich Fernandez in der Anfangsphase der Partie am Fuss verletzte. Die 19-jährige Kanadierin bewegte sich in der Folge sichtlich eingeschränkt. (pre/sda)