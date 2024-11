Beim Hamburger SV eine feste Grösse – nun wurde Miro Muheim auch für die Nati nominiert. Bild: www.imago-images.de

Mit Neuling aus der 2. Bundesliga – das ist der Schweizer Kader für die Nations League

Nati-Trainer Murat Yakin hat seinen Kader für die beiden verbleibenden Nations-League-Spiele gegen Serbien (Freitag, 15. November, 20,45 Uhr) in Zürich und gegen Spanien (Montag, 18. November, 20.45 Uhr) auf Teneriffa bekannt gegeben. Für die Schweiz geht es in den beiden Spielen noch um den Verbleib in Liga A des UEFA-Wettbewerbs.

Dabei sind gleich mehrere Überraschungen dabei. So ist unter anderem Linksverteidiger Miro Muheim erstmals dabei. Der 26-Jährige spielt beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga und ist dort fest gesetzt. Ausgebildet wurde der einstige FCZ-Junior während drei Jahren auch bei Chelsea. Im Anschluss spielte er von 2018 bis 2021 beim FC St.Gallen. Auch Aurèle Amenda von Eintracht Frankfurt und Albian Hajdari von Lugano könnten zu ihren Nati-Debüts kommen.



Mit der Nominierung von Simon Sohm, der seinen bisher einzigen Nati-Einsatz im Oktober 2020 absolvierte und seither nie mehr Teil des Kaders war, haben wohl ebenfalls nur wenige gerechnet. Yakin möchte diese jungen Spieler aber auch einmal genauer beobachten und ihnen eine Chance geben. Ein Grund für die überraschende Nominierung einiger Spieler sind auch die Verletzungen einiger etablierter Akteure.

Zurück im Kader ist Noah Okafor, der von Yakin aus Disziplingründen einen Denkzettel verpasst bekam und für die ersten vier Spiele nach der Europameisterschaft nicht nominiert wurde. «Ich habe ihm gesagt, dass er sich nur mit Leistungen auf dem Platz wieder aufdrängen kann», erklärte Yakin, der anfügte: «Jeder kann mal einen Fehler machen, das ist menschlich und legitim. Deshalb hat er eine Chance verdient, um sich wieder zu zeigen.» (nih)