«Nur Topf 1 enttäuscht» – das denken die Schweiz-Gegner über die Nations-League-Auslosung

Um was geht es in der Nations League?

Beim Turnier, das im Herbst 2020 ausgespielt wird, geht es nicht nur um viel Geld. Die Nations League bietet eine zusätzliche Chance, um sich für die WM zu qualifizieren.



Die zwei besten Teams der Nations League, welche es in den regulären Quali-Gruppen nicht in die Top 2 schaffen, qualifizieren sich für die WM-Playoffs. Dort werden mit den zehn Gruppen-Zweiten der Qualifikation drei weitere Plätze an der WM in Katar ausgespielt.