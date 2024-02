Granit Xhaka lacht mit seinen Teamkollegen über den Jubel nach dem 1:0 gegen Mainz. Bild: keystone

Granit Xhaka narrt mit dem Jubel des Jahres alle – vor allem Trainer Xabi Alonso

Der Schweizer Nati-Star von Leverkusen traf am Freitag gegen Mainz. Doch mehr noch als sein herrliches Tor sorgt die Art und Weise, wie er es feierte, für Gesprächsstoff.

Bayer Leverkusen gewann das Heimspiel gegen Mainz mit 2:1 und ist damit als erster deutscher Verein 33 Spiele in Folge ungeschlagen. Der Tabellenführer der Bundesliga verdankt diesen Erfolg auch Granit Xhaka. Der Schweizer Nationalspieler, der seit Beginn der Saison überragend ist, war auch am Freitag entscheidend und traf nach drei Minuten.

Sein Schuss war grossartig, aber was dem Publikum und den Fernsehzuschauern in Erinnerung blieb, war vor allem seine Feier. Sofort nachdem er die Arme hochgerissen hatte, machte Xhaka einen Anlauf und stoppte dann abrupt, indem er sich die Rückseite seines linken Oberschenkels hielt. Anschliessend versuchte er humpelnd ein paar Schritte zu machen und wurde von seinen Teamkollegen eingeholt.

Auf der Bank von Bayer Leverkusen herrschte darauf Panik. Trainer Xabi Alonso und das medizinische Personal glaubten zunächst an eine Zerrung. Sie besannen sich dann aber eines Besseren, als sie Xhaka Sekunden später mit seinen Teamkollegen herumalbern sahen. Teamkollege Jeremie Frimpong ist bekannt dafür, dass er seine Kollegen beim Torjubel nachstellt. So tat der Niederländer es auch dieses Mal. Er humpelte mit Xhaka mit und war wohl in den Scherz eingeweiht.

Bayer Leverkusen ist auf dem Weg zum ersten deutschen Meistertitel in seiner Geschichte. Nach 23 Spieltagen liegt der Ruhrpottklub 11 Punkte vor Bayern München, das am Samstag Leipzig empfängt und gewinnen muss, um noch ein wenig im Rennen zu bleiben. (jcz/cma)