bedeckt11°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Liverpool: Ekitiké sieht Gelb-Rot, weil er beim Jubeln Trikot auszieht

Liverpool&#039;s Hugo Ekitike celebrates after scoring his side&#039;s second goal during the English League Cup third round soccer match between Liverpool and Southampton at the Anfield stadium in Li ...
Damit die Zuschauerin sieht, wer vor ihr steht, hält Hugo Ekitiké ihr sein Trikot hin.Bild: keystone

Liverpool-Star vergisst, dass er schon verwarnt ist – und macht dann diesen Fehler

Alexander Isak hat sein erstes Tor für den FC Liverpool erzielt. Die Geschichte des Spiels schreibt mit Hugo Ekitiké beim 2:1-Sieg gegen Southampton im Liga-Cup aber ein anderer Stürmer.
24.09.2025, 07:4124.09.2025, 07:55

«Die Emotionen haben mich überwältigt. Ich entschuldige mich bei allen Reds.»

Das schreibt Torschütze Hugo Ekitiké auf Instagram, kurz nachdem er Liverpool im Liga-Cup zum Sieg gegen Southampton geschossen hatte. Warum die Entschuldigung? Weil der Franzose in seiner überschwänglichen Freude über seinen Treffer zum 2:1 beim Jubeln das Trikot ausgezogen hatte.

Das ist untersagt, weshalb Ekitiké Gelb sah. Und weil er schon verwarnt war, flog er mit Gelb-Rot vom Platz. Nun fehlt er dem FC Liverpool am Samstag in der Premier League, wenn der Meister auf den Cupsieger Crystal Palace trifft.

Trainer Arne Slot ärgerte sich über den Fauxpas seines Schützlings. «Es ist nicht nur dann dumm, wenn es um die zweite Gelbe Karte geht. So zu jubeln ist auch dann dumm, wenn man noch nicht verwarnt war», sagte der Niederländer.

Slot störte sich auch an der Einlage von Ekitiké, dem Publikum an der Anfield Road stolz das Trikot mit seinem Namen und seiner Rückennummer 22 zu präsentieren. «Vielleicht bin ich ein bisschen altmodisch. Wenn ich drei Spieler ausgedribbelt und den Ball in den Winkel gezimmert hätte, dann könnte man vielleicht sagen: ‹Hier geht es nur um mich.› Aber wenn ich ein Tor wie er heute geschossen hätte, würde ich mich an Chiesa wenden und sagen: ‹Es geht um dich, Federico. Toller Pass, toller Pass, und ich musste nicht viel tun.›»

Slot on Ekitike's celebration: "I'm old-fashioned. I'm 47. If I had scored a goal like this, I would have turned to Federico Chiesa and said: 'This is all about you'."
byu/KungFuJosher insoccer
Slot über Ekitikés Platzverweis.

Der Coach hofft, dass der Platzverweis ein Lehrblätz für den 23-jährigen Angreifer sein wird. «Ich wäre sehr überrascht, wenn ihm das noch einmal passieren wird. Er ist noch jung und wird daraus lernen.»

Ekitiké kam im Sommer für rund 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt. Er war mit dieser Summe nicht der teuerste Liverpooler Einkauf. Dieses Prädikat gehört Alexander Isak. Für den Schweden überwiesen die Reds 150 Millionen Euro an Newcastle United.

Mehr Fussball:

Isak gelang in seinem dritten Einsatz für den neuen Klub sein erstes Tor. Gegen Crystal Palace muss er womöglich nachlegen, wenn der formstarke Hugo Ekitiké fehlen wird. «Ich fühle mich gut und mit jedem Spiel in einer besseren Verfassung.» (ram)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Karriere und der Tod von Fussballer Diogo Jota
1 / 8
Die Karriere und der Tod von Fussballer Diogo Jota

Der portugiesische Nationalspieler des FC Liverpool starb am 3. Juli 2025 bei einem Autounfall. Er wurde 28 Jahre alt.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Ich hasse Wind!» - Betrinken und Beklagen mit Andrea
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
Hamas weist Trumps Äusserungen zurück +++ Hamas begrüsst Anerkennung
2
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
3
Krankenkassen-Prämien steigen weiter – so sieht's in deinem Kanton aus
4
«Bürgerliche Parlamentarier sorgen dafür, dass niemand etwas hergeben muss»
5
Warum Trump jetzt seinem Kumpel Milei helfen muss
Meistgeteilt
1
Achtung, Auftragsmörder! Bund warnt vor Betrugsmails von «Adam X»
2
So sieht das neue Safety-Video der Swiss aus
3
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
4
Erika Kirk über mutmasslichen Todesschützen Tyler Robinson: «Ich vergebe ihm»
Ballon-d'Or-Gewinner Dembélé wird bei Dankesrede emotional
Ousmane Dembélé steigt in den Fussball-Olymp auf. In seinen emotionalen Dank nach dem Gewinn des Ballon d'Or schliesst er viele ein – auch seinen früheren Klub Dortmund.
Zur Story