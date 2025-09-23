wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Ballon d'Or: Der Vater von Lamine Yamal versteht die Vergabe nicht

Barcelona&#039;s Lamine Yamal poses with members of his family as he arrives for the 69th Ballon d&#039;Or (Golden Ball) award ceremony at Theatre du Chatelet in Paris, Monday, Sept. 22, 2025. (AP Pho ...
Lamine Yamal gemeinsam mit seiner Familie bei der Ballon d'Or-Vergabe.Bild: keystone

«Grösster moralischer Schaden»: Lamine Yamals Vater regt sich über Ballon d'Or-Vergabe auf

Lamine Yamal hatte am Montag das Nachsehen beim Ballon d'Or. Sein Vater war darüber alles andere als glücklich.
23.09.2025, 12:4723.09.2025, 12:47
Ein Artikel von
t-online

Die Wahl zum Ballon d'Or 2025 hat Diskussionen entfacht – vor allem bei einem Familienmitglied des unterlegenen Zweitplatzierten. Während sich Ousmane Dembélé über die renommierte Auszeichnung freuen durfte, herrschte bei Lamine Yamals Vater vor allem Unverständnis.

Der Ballon d'Or ging erstmals an den früheren Dortmunder Ousmane Dembélé, der aktuell bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht. Für Yamals Vater Mounir Nasraoui ist diese Entscheidung nicht nachvollziehbar.

February 17, 2025, Sabadell, Barcelona, Spain: Barcelona Spain 17.02.2025 Father of Lamine Yamal FC Barcelona, Barca looks during the La Liga EA Sports between FC Barcelona and Rayo Vallecano at Estad ...
Für Mounir Nasraoui ist klar, dass sein Sohn der beste Spieler der Welt ist.Bild: www.imago-images.de

In einem Videotelefonat mit einem Reporter der spanischen Fussballsendung «El Chiringuito» zeigte sich Nasraoui sichtlich aufgebracht. Er sprach vom «grössten moralischen Schaden, der einem Menschen zugefügt werden kann». Sein Sohn sei aus seiner Sicht «mit Abstand der beste Spieler der Welt» sei – und das nicht, weil er sein Sohn sei. Konkurrenz sehe er für Yamal derzeit keine. Es sei «etwas sehr Seltsames» passiert, so Nasraoui weiter.

«Mein Star. Ich liebe dich»

Trotz der verpassten Auszeichnung blieb Yamal aber nicht ohne Ehrung. Der Nationalspieler wurde erneut mit der Kopa-Trophäe für den besten U21-Spieler ausgezeichnet – als erster Spieler überhaupt konnte er diesen Titel verteidigen.

Unterstützung erhielt er auch von seiner Partnerin. Die Sängerin Nicki Nicole, die mit Yamal liiert ist, veröffentlichte nach der Preisverleihung ein gemeinsames Foto auf Instagram. Dazu schrieb sie: «Mein Star. Ich liebe dich.» (riz/tonline))

Vom ewigen Sorgenkind zum besten der Welt: Dembélé und die «Idee des Jahrhunderts»
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Real, Barça und? Diese Klubs wurden in Spanien schon Meister
1 / 11
Real, Barça und? Diese Klubs wurden in Spanien schon Meister

Real Madrid ist mit 36 Titeln spanischer Rekordmeister. Zuletzt holten die Königlichen den Titel im Jahr 2024.
quelle: keystone / mariscal
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Keine Ahnung von Fussball? Hier wird dir geholfen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
2
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Er ritt die Credit Suisse mit ins Verderben – nun schöpft er Obdachlosen Suppe
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
GB: Zweistaaten-Lösung akut gefährdet +++ Auch Belgien anerkennt Palästina
2
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
3
Eigenmietwert-Abschaffung: Befürworter glauben an Trendumkehr
4
Novartis-CEO: «Medikamentenpreise in der Schweiz viel zu tief» – «Gegenteil ist der Fall»
5
Hört auf, Charlie Kirk ist kein Held!
Meistgeteilt
1
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
2
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
3
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
4
Strassen überflutet: So heftig sind die Folgen des Regens in der Lombardei
5
Erika Kirk über mutmasslichen Todesschützen Tyler Robinson: «Ich vergebe ihm»
Um schuldenfrei zu werden: Gegner von Titelverteidiger Basel will Heimrecht abgeben
Der FC Grand-Saconnex hat im Schweizer Cup das grosse Los gezogen. Im Achtelfinal treffen die Genfer auf den FC Basel. Doch zu einem Cupfest wird es in der Westschweiz wahrscheinlich nicht kommen.
Grosser Jubel beim FC Grand-Saconnex aus der Promotion League. Im Achtelfinal des Schweizer Cups treffen die Genfer auf Titelverteidiger und Schweizer Meister Basel. Nach Siegen gegen Sarraz-Eclépens und Le Locle qualifizierten sich die Genfer für die Runde der letzten 16.
Zur Story