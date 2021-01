Sport

Fussball

Bundesliga: Bayern siegen in Augsburg, Schalke verliert gegen Köln



Bild: keystone

Bayern besiegen Augsburg dank Penalty-Dusel – Gross mit Schalke weiter auf Abstiegskurs

Schalke – Köln 1:2

Eigentlich hätten Schalke 04 und Trainer Christian Gross im Kellerduell mit Köln dringend einen Sieg gebraucht. Während 93 Minuten durften sie wenigstens auf einen Punkt hoffen, doch auch dieser ging flöten. Denn in der Nachspielzeit schoss Jan Thielmann die Gäste aus Köln doch noch zum Sieg.

Es war im vierten Spiel die dritte Niederlage für Christian Gross.

Schalke 04 - 1. FC Köln 1:2 (0:1)

Tore: 31. Czichos 0:1. 57. Hoppe 1:1. 93. Thielmann 1:2. (abu/sda)

Augsburg – Bayern 0:1

Die Bayern überzeugten beim Auswärtsspiel in Augsburg nicht, kamen aber dank etwas Penalty-Glück trotzdem mit drei Punkten davon. Robert Lewandowski schoss die Münchner in der ersten Halbzeit vom Punkt in Führung, während Alfred Finnbogason später mit seinem Elfmeter nur den Pfosten traf.

Augsburg - Bayern München 0:1 (0:1)

Tor: 13. Lewandowski (Foulpenalty) 0:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas. 76. Finnbogason (Augsburg) schiesst Handspenalty an den Pfosten.

Leipzig – Union 1:0

Die positive Überraschung der ersten Saisonhälfte ist Union Berlin. Das Team von Urs Fischer kassierte beim 0:1 in Leipzig allerdings die dritte Saisonniederlage – die erste gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte – und verpasste dadurch den Sprung auf einen Champions-League-Platz. Leipzig etablierte sich als erster Verfolger von Bayern München.

Leipzig - Union Berlin 1:0 (0:0)

Tor: 70. Forsberg 1:0.

Freiburg – Frankfurt 2:2

Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:1)

Tore: 6. Younes 0:1. 32. Sallai 1:1. 63. Petersen 2:1. 76. Schlotterbeck 2:2.

Bemerkung: Frankfurt mit Sow, ohne Zuber (Ersatz).

Bielefeld – Stuttgart 3:0

Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 3:0 (1:0)

Tore: 27. Klos 1:0. 47. Kempf (Eigentor) 2:0. 86. Doan 3:0.

Bemerkungen: Bielefeld mit Brunner, Stuttgart mit Kobel.

Die Tabelle

