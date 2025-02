Napoli verliert gegen Como. Bild: keystone

Bayern fegt Frankfurt vom Platz – Leipzig verhindert Blamage gegen Heidenheim

Bundesliga

Leipzig – Heidenheim 2:2

Leipzig kann einen katastrophalen Fehlstart im Heimspiel gegen Aufsteiger Heidenheim zumindest einigermassen korrigieren. Nach 13 Minuten und Toren von Mathias Honsak und Marvin Pieringer lagen die Hausherren bereits mit 0:2 zurück. Doch Loïs Openda kurz vor der Pause und Benjamin Sesko vom Punkt retteten RB immerhin noch einen Punkt.

Bayern – Frankfurt 4:0

Bayern München stellt wieder auf acht Punkte Vorsprung. Der Leader der Bundesliga gewinnt am Sonntag das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 4:0.

Nach den schwachen Vorstellungen in der Meisterschaft gegen den ersten Verfolger Leverkusen und am Dienstag in der Champions League gegen Celtic Glasgow zeigte das Team von Vincent Kompany eine souveräne Leistung. Michael Olise kurz vor der Pause sowie Hiroki Ito, Jamal Musiala und Serge Gnabry in der zweiten Halbzeit sorgten mit ihren Toren für den deutlichen Sieg gegen die drittplatzierten Frankfurter, die auf einen Einsatz von Aurèle Amenda verzichteten.

Einziger Wermutstropfen für den FC Bayern waren die verletzungsbedingten Auswechslungen von Joshua Kimmich und Musiala. In der Tabelle sieht alles nach dem nächsten Meistertitel des FC Bayern aus. Leverkusen liegt acht Punkte zurück, die Eintracht Frankfurt 16 Zähler.

Leipzig - Heidenheim 2:2 (1:2)

Tore: 6. Honsak 0:1. 13. Pieringer (Penalty) 0:2. 45. Openda 1:2. 64. Sesko (Penalty) 2:2.



Bayern München - Eintracht Frankfurt 4:0 (1:0)

Tore: 45. Olise 1:0. 61. Ito 2:0. 83. Musiala 3:0. 92. Gnabry 4:0.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).



Premier League

Man City – Liverpool 0:2

Der FC Liverpool macht in der 26. Runde einen weiteren Schritt Richtung 20. Meistertitel. Die Reds gewinnen beim Titelverteidiger Manchester City 2:0 und bauen den Vorsprung an der Spitze der Premier League aus.

Zweimal ein Zusammenspiel zwischen Mohamed Salah und Dominik Szoboszlai sorgte in der ersten Halbzeit für die Liverpooler Tore. Für den Ägypter Salah war es das 25. Tor in der laufenden Meisterschaft. Die Torschützenliste führt der ehemalige Basler vor Alexander Isak und Erling Haaland mit sechs Treffern Vorsprung ähnlich sicher an wie der FC Liverpool die Tabelle der Premiere League.

Bei einem mehr ausgetragenen Spiel hat der von Arne Slot trainierte FC Liverpool elf Zähler Vorsprung auf Arsenal, das am Samstag das Londoner Derby gegen West Ham überraschend mit 0:1 verloren hat.

Newcastle – Nottingham Forrest 4:3

Auf dem 3. Platz liegt weiterhin Nottingham Forrest, obwohl das Überraschungsteam das Verfolgerduell in Newcastle mit 3:4 verloren hat. In gut zehn Minuten kassierte Nottingham vier Gegentore. Zwischen der 23. und der 34. Minute trafen Lewis Miley, Jacob Murphy und zweimal Alexander Isak für den Gastgeber, der aus einem 0:1 ein 4:1 machte. Newcastles Abwehr um Fabian Schär verteidigte diesen Vorsprung nicht ohne Mühe bis zum Schlusspfiff.

Newcastle – Nottingham Forrest 4:3 (4:1)

Tore: 6. Hudson-Odoi 0:1. 23. Miley 1:1. 25. Murphy 2:1. 33. Isak (Penalty) 3:1. 34. Isak 4:1. 63. Milenkovic 4:2. 90. Yates 4:3.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.



Manchester City - Liverpool 0:2 (0:2)

Tore: 14. Salah 0:1. 37. Szoboszlai 0:2.

Bemerkungen: Manchester City ohne Akanji (verletzt).



Serie A

Como – Napoli 2:1

Napoli muss die Spitzenposition in der Serie A an Inter Mailand abgeben. Die Süditaliener verlieren in der 26. Runde überraschend in Como 1:2.

Noah Okafor kam ab der 84. Minute zu seinem zweiten Kurzeinsatz für Napoli, konnte aber am Ausgang des Spiels nichts mehr ändern. Der ambitionierte Aufsteiger Como hatte in der 77. Minute zum entscheidenden 2:1 getroffen. Torschütze war der 19-jährige Spanier Assane Diao, der seit Anfang Jahr nunmehr fünfmal getroffen hat.

Diao war bereits am 1:0 nach sieben Minuten beteiligt gewesen. Sein Pressing führte zum Eigentor von Amir Rrahmani, dessen versuchter Rückspass zum Goalie im eigenen Tor landete. Zehn Minuten später führte ein Fehler von Como zum 1:1 von Giacomo Raspadori.

Como - Napoli 2:1 (1:1)

Tore: 7. Rrahmani (Eigentor) 1:0. 17. Raspadori 1:1. 77. Diao 2:1.

Bemerkungen: Napoli mit Okafor (ab 84.).

La Liga

Real Madrid – Girona 2:0

Nach drei Spielen ohne Sieg in der spanischen Meisterschaft kommt Real Madrid in der 25. Runde zum 2:0 gegen Girona und schliesst damit zu Leader Barcelona auf. Der bald 40-jährige Luka Modric brillierte mit einem perfekten Halbvolley, der in der 41. Minute das 1:0 brachte. Vinicius Junior doppelte nach Vorarbeit von Kylian Mbappé in der Schlussphase nach. Real Madrid und Barcelona liegen in der Tabelle punktemässig gleichauf. Atlético Madrid folgt mit zwei Zähler Rückstand.

Real Madrid - Girona 2:0 (1:0)

Tore: 41. Modric 1:0. 83. Vinicius Junior 2:0. (abu/sda)