Premier League: Manchester City gegen Liverpool im Liveticker

ManCity kann Liverpool nicht bremsen – die Reds bauen Vorsprung wieder aus

Mehr «Sport»

Der FC Liverpool macht in der 26. Runde einen weiteren Schritt Richtung 20. Meistertitel. Die Reds gewinnen beim Titelverteidiger Manchester City 2:0 und bauen den Vorsprung an der Spitze der Premier League aus.

Zweimal ein Zusammenspiel zwischen Mohamed Salah und Dominik Szoboszlai sorgte in der ersten Halbzeit für die Liverpooler Tore. Für den Ägypter Salah war es das 25. Tor in der laufenden Meisterschaft. Die Torschützenliste führt der ehemalige Basler vor Alexander Isak und Erling Haaland mit sechs Treffern Vorsprung ähnlich sicher an wie der FC Liverpool die Tabelle der Premiere League.

Bei einem mehr ausgetragenen Spiel hat der von Arne Slot trainierte FC Liverpool elf Zähler Vorsprung auf Arsenal, das am Samstag das Londoner Derby gegen West Ham überraschend mit 0:1 verloren hat.