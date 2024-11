Die Dortmunder feiern gegen den SC Freiburg einen klaren Sieg. Bild: keystone

Xhaka trifft und zeigt den Baby-Jubel +++ Dortmund zu Hause weiterhin makellos

Erfolgreicher Nachmittag für Bayer Leverkusen und Granit Xhaka. Nach einem frühen Rückstand gegen Heidenheim kann der amtierende Meister das Spiel drehen. Xhaka reihte sich bei den Torschützen ein und zeigte daraufhin den Baby-Jubel. Borussia Dortmund überfährt Freiburg und bleibt in dieser Saison zu Hause ohne Punktverlust.

Dortmund – Freiburg 4:0

Mit Gregor Kobel, der nach drei verpassten Spielen ins Tor des BVB zurückgekehrt ist, gewannen die Dortmunder mit 4:0 gegen Freiburg auch ihr sechstes Heimspiel der Saison. In der Bundesliga haben sie nun 18 ihrer 19 Punkte vor eigenem Publikum geholt.

Die immer besser in Form kommenden Maximilian Beier und Felix Nmecha trafen vor der Pause, Julian Brandt erzielte in der zweiten Halbzeit das 3:0 mit einem Freistoss. Für den SC Freiburg war es ein ganz bitteres Spiel. In der zweiten Halbzeit mussten gleich zwei Freiburger aufgrund einer Roten Karte das Spielfeld vorzeitig verlassen

81'365 Zuschauer.

Tore: 7. Beier 1:0. 40. Nmecha 2:0. 66. Brandt 3:0. 77. Gittens 4:0.

Bemerkungen: 63. Gelb-Rote Karte gegen Osterhage (Freiburg). 93. Rote Karte gegen Adamu (Freiburg, Tätlichkeit). Borussia Dortmund mit Kobel.

Leverkusen – Heidenheim 5:2

Der deutsche Meister Leverkusen hatte bei seinem 5:2-Heimsieg gegen Heidenheim mehr Mühe als Dortmund, weil zwei Abwehrfehler dem Aussenseiter eine frühe 2:0-Führung ermöglichten. Exequiel Palacios und zweimal Patrik Schick sorgten bis in die 52. Minute für die Wende. Der so effiziente Schick machte mit dem 4:2 seinen Hattrick perfekt, bevor Granit Xhaka mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze zum 5:2-Schlussstand traf.

Der Schweizer Nati-Captain, der seinen zweiten Saisontreffer mit deutlichen Hinweisen auf eine Schwangerschaft feierte, bekam einen zweiten Skorerpunkt für den Assist zum 1:2 zugesprochen.

Bayer Leverkusen - Heidenheim 5:2 (2:2).

29'103 Zuschauer.

Tore: 10. Dorsch 0:1. 21. Honsak 0:2. 30. Palacios 1:2. 32. Schick 2:2. 52. Schick 3:2. 71. Schick 4:2. 82. Xhaka 5:2. - Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka. (sda)

Hoffenheim – Leipzig 4:3

RB Leipzig liegt nun acht Zähler hinter Bayern München. Die Mannschaft von Marco Rose verlor nach dreimaliger Führung bei Hoffenheim mit 3:4.

Mit Toren von Adam Hlozek (82.) und Jacob Bruun Larsen (87.) vom 2:3 zum 4:3 belohnten sich die Gastgeber spät für den guten Auftritt beim Debüt von Trainer Christian Ilzer.

Hoffenheim setzt sich gegen Leipzig in einem munteren Spiel durch. Bild: www.imago-images.de

Hoffenheim - Leipzig 4:3 (1:2).

28'023 Zuschauer.

Tore: 15. Orbán 0:1. 17. Hlozek 1:1. 19. Nusa 1:2. 50. Bischof 2:2. 67. Nsoki (Eigentor) 2:3. 82. Hlozek 3:3. 86. Bruun Larsen 4:3.

Suttgart – Bochum 2:0

Leonidas Stergiou kam überraschend beim 2:0-Heimsieg gegen Bochum von Beginn weg zum ersten Saisoneinsatz mit dem VfB Stuttgart. Der 22-jährige Verteidiger hatte wegen einer Entzündung am Rückenwirbel über mehrere Monate pausieren und Aufbauarbeit leisten müssen.

Sein letzter Bundesliga-Einsatz datierte von Mitte Mai. Stergiou gelang die Rückkehr in die Bundesliga. Der frühere St. Galler stand hinten als Rechtsverteidiger sicher und assistierte beim 1:0 von Chris Führich. Das 2:0 von Justin Diehl bereitete der eingewechselte Fabian Rieder mit seinem ersten Ballkontakt vor.

Mit seiner ersten Ballberührung bereitete Fabian Rieder das 2:0 vor. Bild: www.imago-images.de

VfB Stuttgart - Bochum 2:0 (0:0).

59'000 Zuschauer.

Tore: 53. Führich 1:0. 78. Diehl 2:0. -

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Stergiou (bis 85.) und Rieder (ab 77.). Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot).

Wolfsburg – Union Berlin 1:0

Der VfL Wolfsburg feiert gegen Union Berlin den ersten Heimsieg der Saison. In der 71. Minute sorgte Ridle Baku für das einzige Tor des Spiels. Durch den Sieg ist Wolfsburg nun nur noch ein Punkt hinter Union Berlin. Seit nun vier Spielen konnten die Berliner nicht mehr gewinnen. Für Wolfsburg ist es hingegen das vierte Spiel ohne Niederlage. In der Nachspielzeit wurde der Schweizer Cedric Zessiger beim VfL eingewechselt.

Wolfsburg - Union Berlin 1:0 (0:0).

23'861 Zuschauer.

Tor: 71. Baku 1:0.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger (ab 93.)