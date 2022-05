Die besten Party-Bilder – so wild feiert Frankfurt seinen Sieg in der Europa League

Der Europa-League-Sieger 2022 heisst Eintracht Frankfurt. Die Deutschen setzten sich in einem umkämpften Final gegen die Rangers aus Glasgow nach Penaltyschiessen durch. Für die Eintracht ist es der zweite Sieg im Europacup, 42 Jahre nach dem Triumph im Cupsieger-Cup 1980.

Mit dem Sieg in Sevilla endete für die heissblütigen Fans von Frankfurt also eine lange Durststrecke. Nachdem Rafael Borré den entscheidenden Penalty versenkte, gab es deshalb kein Halten mehr – das sind die besten Bilder und Videos der Frankfurter Siegesparty.

Grenzenloser Jubel bei den Spielern

Der Moment der Erlösung: Alle Spieler von Eintracht Frankfurt stürmen auf den Platz, nachdem der Sieg im Penaltyschiessen feststeht.

Bild: keystone

Besonders gefeiert wird Stürmer Rafael Borré. Dieser hat schliesslich nicht nur den entscheidenden Penalty versenkt, sondern auch den einzigen Frankfurter Treffer in der regulären Spielzeit erzielt.

Bild: keystone

Der Kolumbianer nimmt sich deshalb noch ein paar Momente Zeit, um die Zweisamkeit mit dem Pokal zu geniessen ...

Bild: keystone

... ehe dieser von Captain Sebastian Rode in die Höhe gestemmt wird.

Bild: keystone

Danach stürmen die Spieler zu ihren Fans, welchen sie das Prachtsstück präsentieren.

Bild: keystone

Natürlich darf auch das obligate Mannschaftsfoto nicht fehlen.

Bild: keystone

Nach der Feier auf dem Rasen stürmen die Eintracht-Spieler die Pressekonferenz von Trainer Oliver Glasner. Für diesen gibt es, wie bei deutschen Teams gewohnt, eine Bierdusche.

Eintracht-Fans feiern in Sevilla und in Frankfurt

Die Fans vor Ort können die Pokalfeier aus nächster Nähe geniessen. So dürfen sie nicht nur den Spielern zujubeln ...

Bild: keystone

... sondern auch selbst die Trophäe kurz halten.

Bild: keystone

Doch nicht nur in Sevilla haben die Frankfurt-Fans mitgelitten. Im heimischen Deutsche Bank Park – ehemals Waldstadion – fand ein Public Viewing statt, wo knapp 60'000 Anhänger mitfieberten. Und auch dort war die Stimmung eindrücklich – vor allem in dem Moment, als Borré den entscheidenden Penalty versenkte.

Wenn man schon nicht die Spieler hochleben lassen kann, dann greift man halt auf andere Fans zurück!

Bild: keystone

Nicht nur im Stadion wurde mitgefiebert und mitgejubelt. Auch in vielen Kneipen der Stadt war richtig viel los.

Bild: keystone

Danach wurde die Party nach draussen verlagert, ...

Bild: keystone

... wo dann bis in die Nacht gefeiert wurde.

Bild: keystone

Die Rangers im Tief

Am anderen Ende der Gefühlsskala waren hingegen die Fans der Rangers. Ihnen blieb nach einer dramatischen Partie nur die Enttäuschung. Nach dem entscheidenden Penalty von Borré machte sich so in der Fanzone Ernüchterung breit.

Video: streamja

Auch die Spieler brauchen wohl noch eine Weile, um diese Niederlage zu verdauen. Nach der Partie nahmen sie ihre Medaille mit versteinerter Miene entgegen.

Bild: keystone

Katerstimmung in Glasgow – nicht nur bei den Fans ...

Bild: keystone

Bild: keystone

... sondern auch beim langjährigen Rangers-Spieler Ian Durant.

Bild: keystone

