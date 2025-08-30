freundlich17°
Super League: Basel schlägt Sion dank Traumtor von Junior Zé

Xherdan Shaqiri (FCB), right, celebrates the first goal with teammates after scoring the 0:1, during the Super League soccer match of Swiss Championship between FC Sion, SIO, and FC Basel 1893, FCB, a ...
Der FCB feiert in Sion.Bild: keystone

Basel gewinnt in Sion dank eines Traumtors und klettert in der Tabelle nach oben

Basel steckt die Niederlage im Champions-League-Playoff gegen Kopenhagen gut weg. Der Meister gewinnt das Samstagabend-Spiel der 5. Super-League-Runde in Sitten 1:0.
30.08.2025, 22:3030.08.2025, 22:30
Junior Zé traf in seinem 15. Pflichtspiel für den FCB zum ersten Mal, und sein Premieren-Tor war nicht nur sehenswert, sondern auch wertvoll. Der 19-jährige Schweizer U21-Internationale verarbeitete in der 14. Minute eine Hereingabe von Xherdan Shaqiri mit einer perfekten Ball-Mitnahme und einem satten Volley unter die Latte.

Junior Zé haut den Ball direkt unter die Latte.Video: SRF

Das 1:0 war zugleich der Siegtreffer der Partie zwischen den zuvor ungeschlagenen Gastgebern, die zwei Wochen spielfrei waren, und dem FCB, der den Charaktertest im Wallis drei Tage nach der verpassten Champions League und dem Fehltritt im letzten Ligaspiel in Lugano (1:3) mit Bravour bestand.

Basels erster Auswärtssieg der Saison im dritten Anlauf war verdient. In der munteren, aber für Basler Verhältnisse chancenarmen Partie kontrollierte die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin das Geschehen über weite Strecken und liess hinten wenig zu. Kurz vor der Pause verfehlte Rilind Nivokazi nach einer Flanke von Nias Hefti das Tor, und früh im Spiel prüfte Benjamin Kololli mit einem seiner Freistösse Marwin Hitz. In der Nachspielzeit klärte Hitz auch noch gegen Théo Bouchlarhem.

Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Basler vor der Länderspielpause: Léo Leroy handelte sich im fünften Ligaspiel der Saison seine bereits vierte Verwarnung ein und ist in der nächsten Partie am 13. September in Thun gesperrt.

Noe Sow (SIO), left, fights for the ball with Albian Ajeti (FCB), right, during the Super League soccer match of Swiss Championship between FC Sion, SIO, and FC Basel 1893, FCB, at the Stade de Tourbi ...
Sion kann seine Heimstärke für einmal nicht ausspielen.Bild: keystone

Sion - Basel 0:1 (0:1)
13'500 Zuschauer. - SR Wolfensberger.
Tor: 14. Junior Zé (Shaqiri) 0:1.
Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Chouaref (75. Diack), Kabacalman (67. Chipperfield), Baltazar Costa, Lukembila (68. Bouchlarhem); Nivokazi (75. Boteli), Kololli (67. Berdayes).
Basel: Hitz; Tsunemoto, Barisic, Vouilloz, Schmid (62. Cissé); Metinho, Leroy; Shaqiri (72. Soticek), Koindredi (87. Otele), Junior Zé (87. Bacanin); Ajeti (62. Broschinski).
Bemerkungen: Verwarnungen: 23. Leroy (im nächsten Spiel gesperrt), 31. Schmid, 42. Lukembila, 66. Chouaref, 77. Kronig, 87. Bouchlarhem. (abu/sda)

Die Tabelle:

Überraschungsmann Ramseier gegen Schwergewicht – das sind die Spitzenpaarungen im 5. Gang
Der Samstag am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest ist vorbei, die spannendste Frage ist jetzt: Mit welchen Paarungen geht es am Sonntag weiter? Kann Werner Schlegel seine Führung verteidigen? Geht der Höhenflug vom Berner Überraschungsmann Fritz Ramseier weiter?
Zur Story