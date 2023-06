Guardiola (links) möchte für Manchester City endlich den ersten Champions-League-Titel holen. Simone Inzaghi (rechts) aber gilt als exzellenter Pokaltrainer. Bild: keystone/getty/watson

Hier siehst du den Champions-League-Final Manchester City – Inter im Free-TV

Am Samstag, 10. Juni 2023, um 21:00 Uhr Abends, steht das Finale der diesjährigen Champions-League-Saison an. Pep Guardiolas Manchester City trifft auf Simone Inzaghis Inter Mailand. Und das Beste? Die Partie wird in der Schweiz im Free-TV zu sehen sein – und zwar hier:

Die Sender «3+» und das «ZDF» übertragen das Spiel in voller Länge und live. Wer das Spiel lieber mit einem italienischen Kommentar schauen möchte, kann die Partie auch auf «Canale 5» mitverfolgen.

Das SRF zeigt wie immer in dieser Saison nur die Highlights der Champions-League-Spieltage und folglich auch nur die Highlights des Finals.

David gegen Goliath – oder doch nicht?

Das Champions-League-Finale wird im 75'000 Plätze fassenden Atatürk Olympiastadion ausgetragen, das schon 2005 Schauplatz des legendären Finales zwischen dem FC Liverpool und AC Milan war.

Der Manchester City FC und der FC Internazionale Milano (Inter Mailand) treffen zum ersten Mal in ihrer Geschichte aufeinander. Von 16 Spielen gegen italienische Teams konnte City sechs gewinnen, sechs gingen Unentschieden aus und vier verloren die Sky-Blues. Inter ist bereits 40 Mal gegen ein englisches Team angetreten, dabei gewannen sie 16 Mal, spielten sechsmal unentschieden und verloren 18 Mal.

Für den Favoriten aus Manchester ist das Spiel das zweite Endspiel innerhalb von drei Jahren, während die Inter-Fans 13 Jahre auf ihr letztes Finale der Königsklasse zurückblicken müssen. Dafür hat Inter die Historie auf ihrer Seite, in ihrer Geschichte haben sie bereits 5 CL-Finals ausgetragen und ganze dreimal gewonnen. Fairerweise muss man sagen, dass vier dieser Finals zwischen 1964 und 1972 stattfanden. Die Cityzens haben ihr einziges Königsklassen-Finale 2021 gespielt und dabei gegen Chelsea verloren.

(ear)