Barça auf Platz 1, YB auf 69 – diese Fussballklubs hatten die meisten Zuschauer

In der Saison 2022/23 mussten die meisten europäischen Klubs nach drei vom Coronavirus geplagten Spielzeiten erstmals wieder keine oder kaum Vorgaben zur Einschränkung der Pandemie beachten. Dementsprechend viele Zuschauerinnen und Zuschauer konnten wieder in die Fussballstadien strömen.

Die meisten Fans empfing im Schnitt der FC Barcelona im fast 100'000 Menschen fassenden Camp Nou. Mit Barça stehen die deutschen Topklubs Borussia Dortmund und Bayern München auf dem Podest. Doch nicht nur internationale Spitzenklubs ziehen die Massen an. So ist gemäss Transfermarkt mit dem FC Schalke 04 gar ein Bundesliga-Absteiger in den Top 10 der europäischen Zuschauerrangliste. Auf Platz 18 steht mit dem Hamburger SV, dessen Heimspiele im Schnitt 53'582 Menschen besuchten, der erste Zweitligist in der Liste.

Von solchen Zahlen können die Schweizer Vereine nur träumen. In Europa ist Meister YB mit rund 27'000 Fans pro Heimspiel – neben den Partien der Super League werden auch die Spiele im Cup und den europäischen Wettbewerben mitgezählt – auf Rang 69 der bestplatzierte Schweizer Klub. Weltweit gibt es 94 Klubs, die mehr Zuschauerinnen und Zuschauer in ihre Stadien locken als die Berner. (nih)