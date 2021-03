Sport

Int. Fussball: Rabona-Traumtor nützt Tottenham gegen Arsenal nichts



Arsenal schlägt Tottenham trotz Rabona-Traumtor von Lamela ++ Leipzig patzt im Titelrennen

Premier League

Arsenal – Tottenham 2:1

Arsenal hat im North-London-Derby gegen Tottenham einen wichtigen 2:1-Sieg gefeiert und den Rückstand auf die Europacup-Plätze auf fünf Punkte verringert. Die «Gunners» dominieren die «Spurs» zwar von Beginn an, doch sind es die Gäste, die in Führung gehen: In der 33. Minute trifft Erik Lamela mit einem herrlichen Rabona-Schlenzer zum 1:0 für das Team von José Mourinho.

Arsenal, das auf einen bärenstarken Granit Xhaka zählen konnte, kann jedoch sofort reagieren: Noch vor der Pause erzielt Winter-Neuzugang Martin Ödegaard mit seinem erstenPremier-League-Treffer den 1:1-Ausgleich. Für den 2:1-Siegtreffer ist in der zweiten Halbzeit Alexandre Lacazette zuständig, der einen strittigen Penalty souverän verwandelt.

Tottenham schwächt sich in der Schlussphase schliesslich selbst, als Lamela mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Trotzdem kommen die «Spurs» dem 2:2 noch einmal ganz nahe, doch Harry Kane trifft in der 90. Minute nur den Pfosten.

Leicester – Sheffield 5:0

Nach zwei Spielen ohne Sieg kehrt Leicester City gegen Sheffeld United wieder auf die Siegerstrasse zurück und fertig das Schlusslicht gleich mit 5:0 ab. Mann des Spiels ist Kelechi Iheanacho, der seinen ersten Premier-League-Hattrick erzielt. Zweimal trifft er nach perfekten Zuspielen von Topskorer Jamie Vardy, beim 4:0 wird der Nigerianer rund 25 Meter vor dem Tor nicht angegriffen und hält einfach drauf.

Ayoze Perez, der einen Konter zum 2:0 abschliesst, und ein Eigentor von Ampadu zehn Minuten vor dem Ende machen das Debakel für Sheffield perfekt. Leicester bleibt mit dem Kantersieg weiter im Rennen um die Champions-League-Plätze, Sheffield dagegen muss sich endgültig auf den Abstieg vorbereiten.

Southampton – Brighton 1:2

Ex-Leizpig-Trainer Ralph Hasenhüttel muss mit Southampton einen schweren Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg hinnehmen. Die «Saints» verlieren zuhause gegen Brighton & Hove Albion mit 1:2. Lewis Dunk (16.) und Leandro Trossard (56.) treffen für die siegreichen Gäste, Che Adams erzielt den kurzfristigen Ausgleich für die Gastgeber (27.).

Von den letzten zwölf Spielen konnte Southampton nur eines gewinnen und so rückt das Abstiegsgespenst immer näher: Als Tabellen-14. haben die «Saints» nur noch sieben Punkte Vorsprung auf den Drittletzten Fulham. Brighton liegt vier Punkte hinter Southampton auf Rang 16. Der Ex-Lausanner Andi Zeqiri kam zum vierten Mal in dieser Saison zu einem Teileinsatz.

Die Tabelle:

Bundesliga

Stuttgart – Hoffenheim 2:0

Leipzig – Frankfurt 1:1

RB Leipzig gibt im Titelrennen der Bundesliga erstmals seit Januar Punkte ab. Gegen Eintracht Frankfurt kommt der erste Verfolger von Leader Bayern München nicht über ein 1:1 hinaus und liegt neu vier Punkte zurück.

Die Mannschaft von Julian Nagelsmann startete in beide Halbzeiten besser als der Gast aus Frankfurt, wusste sich dafür aber nicht entsprechend zu belohnen. Einzig Emil Forsberg, der in der 47. Minute einen Abpraller bei Kevin Trapp zum 1:0 verwerten konnte, wandelte das Leipziger Startfurioso nach Wiederanpfiff in Zählbares um. Die Führung hielt eine knappe Viertelstunde, ehe Daichi Kamada für die Mannschaft von Adi Hütter den Ausgleich erzielte.

Leipzig - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0)

Tore: 47. Forsberg 1:0. 61. Kamada 1:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow, ohne Zuber (Ersatz).

Leverkusen – Bielefeld 1:2

Bayer Leverkusen hat im Rennen um die Champions-League-Plätze einen weiteren Rückschlag erlitten. Gegen das abstiegsgefährdete Arminia Bielefeld muss die «Werkself» eine 1:2-Heimniederlage hinnehmen. Ritsu Doan und Masaya Okugawa sorgen mit ihren Treffern für den ersten Bielefelder Sieg seit Mitte Januar, der Ehrentreffer für Bayer durch Patrick in der 85. Minute fällt zu spät.

Aufsteiger Bielefeld, bei dem Aussenverteidiger Cedric Brunner abermals durchspielte, überholt somit Hertha Berlin und liegt jetzt auf dem 15. Platz, der den Ligaerhalt bedeuten würde.

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld 1:2 (0:1)

Tore: 18. Doan 0:1. 57. Okugawa 0:2. 85. Schick 1:2.

Bemerkungen: Arminia Bielefeld mit Brunner.

Die Tabelle:

Serie A

Cagliari – Juventus 1:3

Juventus und besonders deren Superstar Cristiano Ronaldo finden nach dem blamablen Ausscheiden unter der Woche in der Champions League in die Spur zurück. Mit der Wut im Bauch verbucht «CR7» beim 3:1-Auswärtssieg auf Sardinien einen Hattrick – und lässt die Kritiker erstimmen.

Torino – Inter Mailand 1:2

Inter Mailand bleibt in der Liga das achte Spiel in Serie siegreich. Gegen das abstiegsgefährdete Torino gewinnt der Leader dank einem späten Tor von Lautaro Martinez 2:1. Trotz grosser spielerischen Überlegenheit und über 60 Prozent Ballbesitz tut sich das Team von Antonio Conte in der Offensive schwer. Inter braucht nach einer Stunde ein Foul von Torino-Verteidiger Armando Izzo im eigenen Strafraum, um durch Romelu Lukaku per Foulpenalty auf 1:0 zu stellen.

Acht Minuten später gleicht der Aussenseiter, bei dem Ricardo Rodriguez erneut nur Ersatz ist, durch Antonio Sanabria aus. Das entscheidende Tor durch Lautaro Martinez erzielt Inter fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Der 23-jährige Argentinier markiert sein 13. Saisontor auf Vorarbeit des vier Minuten zuvor eingewechselten Alexis Sanchez.

Torino - Inter Mailand 1:2 (0:0)

Tore: 62. Lukaku (Foulpenalty) 0:1. 70. Sanabria 1:1. 86. Martinez 1:2.

Bemerkungen: Torino ohne Rodriguez (Ersatz).

Die Tabelle:

Primera Division

Die Tabelle:

Ligue 1

Nîmes - Montpellier 1:1 (0:0)

Tore: 63. Koné 1:0. 80. Delort 1:1.

Bemerkungen: Montpellier mit Omlin.

Dijon - Bordeaux 1:3 (0:2)

Tore: 33. Hwang 0:1. 45. Hwang 0:2. 50. De Préville 0:3. 90. Konaté 1:3.

Bemerkungen: Bordeaux mit Benito.

Lorient - Nice 1:1 (0:0)

Tore: 58. Maolida 0:1. 66. Wissa 1:1.

Bemerkungen: Nice mit Lotomba, ohne Ndoye (Ersatz). (pre/sda)

Die Tabelle:

