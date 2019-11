Sport

Fussball

Europa League: Thuram erlöst Gladbach gegen die Roma in der 95. Minute



Europa League, ausgewählte Resultate:

Bild: EPA

Thuram erlöst Gladbach in der 95. Minute und macht den Messi – ManUnited siegt klar

Gruppe B:

Lugano – Malmö 0:0

Auch das zweite «Heimspiel» des FC Lugano in der Europa League endet ohne Tor. Die Luganesi dominieren in St. Gallen Gegner Malmö, aber wie im Match gegen Dynamo Kiew verpassen sie den möglichen Sieg.

Nach 56 Minuten wurde den Tessinern ein von Balint Vecsei korrekt erzieltes Tor nicht gegeben. Der Schiedsrichterassistent monierte bei einer Freistossflanke ein Offside, obwohl der tatsächlich im Abseits stehende Mijat Maric nicht in die Spielszene eingriff. Wenig später scheiterte Filip Holender allein vor dem Tor an Goalie Johan Dahlin, und in der Schlussphase zwang Marco Aratore den Torhüter mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zu einer weiteren guten Parade.

Mit nunmehr zwei Punkten aus vier Spielen sind Luganos Chancen auf das Weiterkommen in der Gruppe B gering geworden. Wenn sie aber in den verbleibenden Spielen gegen den FC Kopenhagen und bei Dynamo Kiew eine derart gute Leistung zeigen wie in der Partie gegen Malmö, sind den Tessinern noch zwei Siege zuzutrauen.

Bild: KEYSTONE/Ti-Press

Lugano - Malmö 0:0

St. Gallen. - 1875 Zuschauer. - SR Kruaschwili (GEO).

Lugano: Baumann; Yao, Maric, Daprelà, Lavanchy; Custodio, Vecsei; Bottani (57. Gerndt), Carlinhos, Aratore; Holender (81. Lovric).

Malmö: Dahlin; Beijmo (64. Molins), Nielsen, Bengtsson, Safari (69. Knudsen); Traustason, Bachirou, Lewicki (30. Innocent), Rieks; Rosenberg, Berget.

Bemerkungen: Lugano ohne Sabbatini, Macek und Da Costa (alle verletzt). Malmö ohne Christiansen und Brorsson (beide verletzt). Verwarnungen: 43. Nielsen (Foul), 60. Bachirou (Foul), 70. Innocent (Foul), 87. Traustason (Reklamieren), 91. Lovric (Foul), 92. Molins (Foul).

Gruppe F

Lüttich – Frankfurt 2:1

Eintracht Frankfurt verpasste in der 4. Runde der Europa League die vorzeitige Qualifikation für die Sechzehntelfinals. Leidtragender des Frankfurter 1:2 in letzter Sekunden bei Standard Lüttich ist mit Arsenal auch der kommende Gegner in Gruppe F. Fünf Tage nach der 5:1-Gala in der Bundesliga gegen Meister Bayern München boten die Frankfurter ihrem Trainer Adi Hütter vergleichsweise Magerkost. Bis zum 1:0 des Heimteams durch Youngster Zinho Vanheusden bot die Partie rund eine Stunde lang kaum Höhepunkte.

Doch die Antwort der Gäste, bei denen Hütter erneut von Beginn an auf das Schweizer Duo Djibril Sow und Gelson Fernandes setzte, folgte dann postwendend. Filip Kostic (65.) nutzte neun Minuten nach der Führung des Heimteams einen Freistoss von der Strafraumgrenze, um auszugleichen. Maxime Lestienne belohnte die Belgier in der letzten Minute der Nachspielzeit dafür, dass sie nach dem 1:1 den Sieg mit der grösseren Vehemenz suchten als die Gäste.

Das 1:2 der Eintracht ist auch eine schlechte Nachricht für Arsenal, das gestern beim 1:1 bei Vitoria Guimarães ebenfalls gepatzt hatte. Mit einem Sieg des Bundesligisten hätten sich in Gruppe F die beiden Schwergewichte noch vor ihrem zweiten Aufeinandertreffen in drei Wochen den Platz in der K.o.-Phase gesichert.

Standard Lüttich - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:0)

SR Jug (SLO).

Tore: 56. Vanheusden 1:0. 65. Kostic 1:1. 94. Lestienne 2:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Fernandes und Sow. (sda)

Gruppe I

Wolfsburg – Gent 1:3

Wolfsburg führte in der Pause gegen Gent 1:0, liess aber in der zweiten Halbzeit reichlich Tore zu und verlor noch 1:3. Der Sieg für die Belgier war auch in dieser Höhe verdient. Dennoch hat Wolfsburg noch gute Aussichten weiterzukommen, mit fünf Punkten belegt man momentan den 2. Rang. Bei den «Wölfen» spielte Renato Steffen durch. Kevin Mbabu sass 90 Minuten auf der Bank, Admir Mehmedi fehlte verletzt.

Wolfsburg - Gent 1:3 (1:0)

SR Irrati (ITA).

Tore: 20. João Victor 1:0. 50. Jaremtschuk 1:1. 65. Depoitre 1:2. 76. Ngadeu-Ngadjui 1:3.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (verwarnt), ohne Mbabu (Ersatz) und Mehmedi (verletzt).

Gruppe J

Gladbach – Roma 2:1

In den beiden Spielen gegen die Roma hat die 95. Minute Borussia Mönchengladbach Glück gebracht. In Rom hatten die Gladbacher Sekunden vor Schluss einen geschenkten Penalty für das 1:1 genutzt. Und bei der Revanche erzielte Marcus Thuram zum gleichen Zeitpunkt das Siegestor zum 2:1.

Mit einem weiteren Geschenk, offeriert von Romas Verteidiger Federico Fazio, war Gladbach nach 35 Minuten in Führung gegangen. Fazio grätschte in eine Hereingabe des durchgebrochenen Thuram, obwohl kein Gladbacher mitgelaufen war und mithin keine Torgefahr bestand. Fazio machte seinen Lapsus gut, indem er in der zweiten Hälfte den zeitweiligen Ausgleich erzielte. Mit den Ergebnissen gegen die Roma hat Gladbach, bei dem Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria spielten, das peinliche 0:4 im Auftaktspiel gegen Wolfsberg wettgemacht.

Borussia Mönchengladbach - Roma 2:1 (1:0)

SR Manzano (ESP).

Tore: 35. Fazio (Eigentor) 1:0. 64. Fazio 1:1. 95. Thuram 2:1.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Zakaria, ohne Embolo (verletzt).

Gruppe L

ManUnited – Partizan 3:0

*** Der Matchbericht folgt in Kürze. ***

Manchester United - Partizan Belgrad 3:0 (2:0)

SR Gestranius (FIN).

Tore: 22. Greenwood 1:0. 33. Martial 2:0. 49. Rashford 3:0.

