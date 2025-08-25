sonnig
Sport
Schwingen

Gabentempel und Siegermuni: Diese Preise gibt es am ESAF 2025

Blick in den Gabentempel des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes 2025 Glarnerland+, am Freitag, 15. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Im Gabentempel des ESAF 2025 hängen verschiedene Treicheln. Daneben gibt es auch viel Praktisches.Bild: keystone

Muni, Töff, Motorboot: Diese Preise winken den ESAF-Teilnehmern

Siegermuni Zibu steht am ESAF im Mittelpunkt. Doch auch wenn es nicht ganz zum Schwingerkönig reicht, mit leeren Händen geht kein Teilnehmer nach Hause. Der Gabentempel ist mit allerlei Preisen gefüllt.
25.08.2025, 09:27
Vroni Fehlmann
Den Schwingern und Steinstössern, die am Eidgenössischen antreten, winken natürlich nicht einfach nur Ruhm und Ehre. Der Gabentempel ist ein Herzstück des ESAF. Keiner der Wettkampfteilnehmer soll leer ausgehen. So hätten sie schliesslich all die Zeit hart trainiert, finden die Organisatoren.

Der Siegermuni

Die Gaben werden gespendet. Dem Schwingerkönig selbst steht der Siegermuni zu, der prestigeprächtigste (und wertvollste) Preis von allen. In diesem Jahr ist das Zibu von der Rasse Original Braunvieh. Für ihn wurde gar ein eigenes Ländlerlied komponiert. Und es gibt einen Reservestier – beim ESAF 2025 heisst er Hägar –, der einspringt, wenn Zibu aus irgendeinem Grund ausfällt.

ESAF 2025 Glarnerland+ Siegermuni Zibu (links) und Reservestier Hägar mit Züchtern Albert Horner und Peter Horner.
Siegermuni Zibu (links) und Reservestier Hägar mit ihren Züchtern Bert und Peter Horner.Bild: ESAF 2025 Glarnerland+/Maya Rhyner

Auch wenn der Siegermuni von Züchter Bert Horner jedoch viel Aufmerksamkeit erhält – er wird traditionell in der Arena herumgeführt und kann während des Schwingfests wie die anderen Lebendpreise bestaunt werden –, so ein Stier braucht auch Platz. Meist verkaufen die Schwingerkönige die Tiere deshalb gleich weiter und nehmen den entsprechenden Geldbetrag heim.

Zehn Lebendpreise und viel Praktisches

Sie sind aber nicht die einzigen, die einen Lebendpreis erhalten. Zehn Tiere wurden für das ESAF gespendet und warten auf ihre neuen Besitzer.

Lebendpreise am ESAF 2025

1 / 12
Lebendpreise am ESAF 2025

Siegermuni Zibu: Original Braunvieh, geboren am 6. November 2021.
quelle: taria hoesli
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Die restlichen Teilnehmer «müssen» sich mit anderen Gaben begnügen, traditionellerweise gibt es Treicheln zu gewinnen, aber auch praktische Dinge wie Kühlschränke, Autos, ein Motorboot, Betten, Haushaltsgeräte, E-Bikes, Grills oder Töffs – kein Wunder, muss der Gabentempel mit einer Alarmanlage gesichert werden, wie der Blick berichtet. Immerhin ist er gefüllt mit Spenden im Wert von rund einer Million Franken.

Der Gabentempel ist bereits geöffnet, hier gibt es einen kleinen Vorgeschmack:

Das gibts im Gabentempel am ESAF 2025

1 / 13
Gabentempel am ESAF 2025 im Glarnerland

Der Gabentempel des ESAF Glarnerland+ befindet sich unter dem Holzstier.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Stadion-Baustelle in Mollis GL für das ESAF 2025
1 / 16
Die Stadion-Baustelle in Mollis GL für das ESAF 2025

Das grösste temporäre Sportstadion der Welt entsteht derzeit in Mollis GL für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2025.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier legt ein Schwingerkönig unseren Chefredaktor flach
Video: watson
