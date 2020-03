Sport

Coronavirus-Pandemie: Bundesliga ruht bis mindestens 2. April



Bild: Bongarts

Bundesliga ruht weiter und Ligaboss warnt: «Es steht mehr auf dem Spiel als nur Fussball»

In der Bundesliga und der 2. Liga ruht wie erwartet bis mindestens 2. April der Ball. Einen entsprechenden Vorschlag des DFL-Präsidiums beschloss am Montag die Mitgliederversammlung der Deutschen Fussball Liga (DFL) bei ihrem ausserordentlichen Treffen in Frankfurt/Main. Ausdrücklich betonte Christian Seifert, der Geschäftsführer der DFL, dass das nicht heisse, ab 3. April wieder zu spielen.

Man habe Massnahmen lanciert, um künftig schneller auf Veränderungen der Situation reagieren zu können. So seien für Entscheidungen der Liga nicht mehr Sitzungen mit allen Mitgliedern vor Ort nötig.

Seifert sagte ausserdem: «Alles, was gestern noch sicher und normal schien, gilt heute nicht mehr. Wir wissen nicht, was auf uns wartet.» Die Eindämmung des Coronavirus habe Vorrang vor allem, erklärte der DFL-Boss weiter.

Die Pressekonferenz nach der außerordentlichen #DFL-Mitgliederversammlung zum Thema #Corona-Virus beginnt in Kürze – hier gibt es den Livestream ⬇️ https://t.co/W2TvDlEQ42 — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 16, 2020

Seifert bat die Fans um Verständnis, dass man zum Erhalt der Existenzen der Klubs vielleicht die Saison ohne Zuschauer zu Ende spielen könnte. Der Anspruch der Vereine sei es, die aktuelle Spielzeit irgendwie, sofern rechtlich möglich und gesundheitlich vertretbar, zu Ende zu spielen.

Dabei betonte der Ligaboss, dass das finanzielle Überleben der Klubs auf dem Spiel stehe. Es gehe nicht nur um die Spieler und Trainer, sondern auch noch um tausende von Jobs, die an die Bundesliga-Vereine angeknüpft sind: «Es steht mehr auf dem Spiel als nur Fussball.»

Seit vergangenem Freitag ist der Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ausgesetzt, der 26. Spieltag war abgesagt worden. Von der nun beschlossenen Unterbrechung ist wegen der angedachten Länderspielpause nur der 27. Spieltag (20. bis 22. März) betroffen. (as/watson.de)

