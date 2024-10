Turpin schickt Mourinho auf die Tribüne. Bild: keystone

«Einer der besten Schiedsrichter der Welt» – Mourinho sieht Rot und verspottet den Ref

Gegen seinen Ex-Klub Manchester United sah José Mourinho die Rote Karte. Nach dem Spiel spottete der Fenerbahce-Trainer über den Schiedsrichter.

Star-Trainer José Mourinho von Fenerbahce Istanbul hat mit Sarkasmus auf seinen Platzverweis im Spiel der Europa League gegen Ex-Klub Manchester United reagiert. Schiedsrichter Clement Turpin habe ihm «etwas Unglaubliches erzählt. Er konnte die Aktion im Strafraum und mein Verhalten an der Seitenlinie gleichzeitig sehen», sagte Mourinho. «Ich gratuliere ihm, denn es ist unglaublich, was er für ein peripheres Sehvermögen hat.»

Mourinho hatte nach einem Zweikampf von Bright Osayi-Samuel mit Uniteds Manuel Ugarte in der 57. Minute vehement Elfmeter gefordert. Der französische Referee Turpin schickte ihn daraufhin mit Rot auf die Tribüne.

«Während des Spiels hat er mit 100 Meilen pro Stunde ein Auge auf die Elfmetersituation und ein Auge auf die Bank und mein Verhalten. Deshalb ist er einer der besten Schiedsrichter der Welt», spottete der 61-Jährige.

Fenerbahce war im Heimspiel gegen United nach dem Rückstand durch Christian Eriksen (15.) dank des Treffers von Youssef En-Nesyri (49.) zu einem 1:1 (0:1) gekommen. «Wir waren besser als sie, also insgesamt ein gutes Ergebnis für Manchester United», sagte Mourinho bei TNT Sports: «Wenn wir in der türkischen Liga so spielen, machen wir jede Mannschaft kaputt.» Dort liegt Fenerbahçe allerdings bereits acht Punkte hinter Rivale Galatasaray. (ram/t-online/sid)