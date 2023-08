Jetzt ist es fix: Harry Kane wechselt zu Bayern München

Der Wechsel von Harry Kane zu Bayern München ist perfekt. Der 30-jährige Stürmer kommt von Tottenham Hotspur und erhält beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2027.

Bereits vor der offiziellen Verkündigung des Transfers begrüsste Thomas Müller den Neuzugang mit einem skurrilen Instagram-Post.

Der Nationalspieler Englands landete am Freitag in München und könnte bereits am Samstag im Supercup gegen Leipzig zum Einsatz kommen.

