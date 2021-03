Sport

Europa League: Milan holt Last-Minute-Remis gegen ManUnited



Milan holt Last-Minute-Remis gegen ManUnited – Rangers auch in Europa League auf Kurs

ManUtd – AC Milan 1:1

Im Duell zweier renommierter Mannschaften spielten Manchester United und Milan im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League 1:1.

Der dänische Innenverteidiger Simon Kjaer erzielte mit einem Kopfball in der Nachspielzeit Milans Ausgleich, der sich für das Rückspiel in Mailand als sehr wichtig erweisen könnte. Die United hatte ab der 50. Minute geführt: Der in der Pause eingewechselte ivorische Stürmer Amad Diallo traf aus schwieriger Position seinerseits mit einem Kopfball.

Ajax – YB 3:0

Die Young Boys haben das Hinspiel der Achtelfinals der Europa League auswärts gegen Ajax Amsterdam 0:3 verloren. Alle Tore fielen ab Mitte der zweiten Halbzeit.

Slavia Prag – Glasgow Rangers 1:1

Nach dem überlegenen Gewinn des Meistertitels in Schottland sind die Glasgow Rangers auch europäisch auf einem guten Weg. Im Hinspiel bei Slavia Prag erreichten sie ein 1:1. Cedric Itten wurde bei den Rangers nicht eingesetzt.

Dynamo Kiew – Villarreal 0:2

