Der Papagei von Ex-Schiedsrichter Pajares Paz pfiff plötzlich die Hymne von Real Madrid. Bild: screenshot El Chiringuito de Jugones

Plötzlich pfeift der Papagei eines Ex-Schiedsrichters die Real-Madrid-Hymne

Pajares Paz ist ein ehemaliger La-Liga-Schiedsrichter. Als er bei einer spanischen Fussballsendung interviewt wird, fängt plötzlich sein Papagei an, die Hymne von Real Madrid zu pfeifen.

Von 1986 bis 1995 pfiff der spanische Schiedsrichter Pajares Paz insgesamt 89 Spiele in der spanischen Liga. In dieser Woche war der 75-Jährige in der Fussballtalkshow «El Chiringuito de Jugones» virtuell zugeschaltet, um über eine Schiedsrichterleistung zu diskutieren.

Plötzlich erklang ein seltsamer Ton aus dem Hintergrund des Schiedsrichters. Der Spanier schien sehr nervös und es sah aus, als würde er jemanden zum Stillsein auffordern. Auch den anderen Gästen der Show fiel das Ganze auf. Sie fragten ihn, mit wem er redete. Daraufhin klärte Paz auf, dass sein Papagei anfing, eine Melodie zu pfeifen.

Die Gäste aus dem Studio warfen daraufhin Paz vor, dass der Papagei das Lied «Hala Madrid … y nada más», die Hymne von Real Madrid pfiff. Ein Gast verliess daraufhin sogar die Show.



So klingt das Original. Video: YouTube/Euphony

Doch damit nicht genug, der frühere spanische Schiedsrichter erzählte, als sich die Lage einigermassen beruhigte, dass der Papagei vom ehemaligen Schiedsrichter Urizar Azpitarte auf das Wort «Barcelona» mit «Cabron» (spanisch für Bastarde) antwortet.

Jota Jordi, bekennender Barcelona-Anhänger und auch Gast in der Sendung, zeigte sich darauf auf der Social-Media-Plattform «X» schockiert und sprach von einem Skandal. Aus Barcelona-Kreisen gibt es schon länger den Vorwurf, dass die Liga, die ihren Hauptsitz in Madrid hat, Real Madrid bevorzuge. (riz)