Paris Saint-Germain gewinnt in London. Bild: keystone

Dank Donnarumma und Dembélé: PSG gewinnt das Halbfinal-Hinspiel gegen Arsenal

Paris Saint-Germain zeigt im Halbfinal-Hinspiel gegen Arsenal eine starke Leistung. Die Franzosen gehen mit einem 1:0 in das Rückspiel vor eigenem Publikum.

In Paris träumt man von der zweiten Finalteilnahme seit 2020, und diesem Ziel ist das Team von Trainer Luis Enrique nach dem Auftritt in London einen Schritt näher gekommen. Keine 200 Sekunden waren gespielt, da lagen die Gäste aus Frankreichs Hauptstadt bereits in Führung. Nach einem Pass von Chwitscha Kwarazchelia zog Ousmane Dembélé ab und traf via Pfosten ins Netz. Für den 27-jährigen Franzosen war es der achte Treffer in dieser Champions-League-Saison, nur vier Spieler haben noch öfter getroffen.

Ousmane Dembélé erzielte den einzigen Treffer des Spiels. Video: SRF

Damit wurde der Euphorie, die der FC Arsenal nach dem klaren Sieg im Viertelfinal gegen den Titelverteidiger Real Madrid geschöpft hatte, schon früh ein Dämpfer versetzt. Die Engländer brauchten einige Zeit, um sich von diesem Schock zu erholen. Erst kurz vor der Pause bot sich die erste gute Ausgleichschance, doch Gabriel Martinelli scheiterte an Gianluigi Donnarumma.

Der italienische Torhüter sollte sich an diesem Abend mehrfach auszeichnen können. So wehrte er unter anderem in der 56. Minute den Schuss von Leandro Trossard mirakulös ab. Das einzige Mal, als der 26-Jährige geschlagen war, kam ihm der VAR zu Hilfe. Der vermeintliche Ausgleichstreffer von Mikel Merino gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde wegen eines knappen Offsides aberkannt. Im Gegensatz zum Duell im Oktober, das Arsenal an gleicher Stelle mit 2:0 für sich entschieden hatte, fanden die Gunners diesmal kein Mittel, um die Pariser Abwehr zu überwinden.

Die Gäste, die sich nach starken 30 Minuten vor allem auf die Defensive konzentrierten, überzeugten mit einer geschlossenen und kämpferischen Leistung. So kamen sie im sechsten Aufeinandertreffen mit Arsenal zum ersten Sieg. Bereits im Achtelfinal (Liverpool) und im Viertelfinal (Aston Villa) hatte PSG im Duell mit einem Premier-League-Team die Oberhand behalten. Nun könnte der dritte Streich und damit der ersehnte Einzug in den Final der Königsklasse folgen. Das Halbfinal-Rückspiel findet am Mittwoch, 7. Mai in Paris statt.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Arsenal - Paris Saint-Germain 0:1 (0:1)

SR Vincic.

Tor: 4. Dembélé 0:1.

Arsenal: Raya; Jurriën Timber (83. White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ödegaard (91. Nwaneri), Rice, Merino; Saka, Trossard, Gabriel Martinelli.

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves (89. Zaïre-Emery), Vitinha, Ruiz; Doué (76. Gonçalo Ramos), Dembélé (70. Barcola), Kwarazchelia.

Verwarnungen: 10. Trossard, 43. Saka, 44. Hakimi, 46. João Neves. (riz/sda)