Port-Vale-Torschütze Ben Waine hebt ab. Bild: www.imago-images.de

Pleite gegen Drittligist: Sunderland blamiert sich im FA Cup

Mehr «Sport»

Bundesliga

St.Pauli – Frankfurt 0:0

Der FC St. Pauli hätte einen grossen Sprung in der Tabelle machen können, gegen Eintracht Frankfurt blieb der dafür notwendige Erfolg aber aus. Nach ereignisarmen 90 Minuten trennten sich die beiden Mannschaften 0:0-Unentschieden.

Ein Sieg hätte St.Pauli auf den zwölften Rang befördert, stattdessen verbleiben sie punktgleich mit Mainz auf dem 15. Platz. Der Rückstand auf den direkten Abstiegsplatz beträgt jetzt immerhin vier Punkte. Die Eintracht aus Frankfurt bleibt Siebter, der Rückstand auf die Europacup-Plätze beträgt aber schon neun Punkte.

St.Pauli und Frankfurt schenkten sich nichts. Bild: www.imago-images.de

Die Tabelle:

FA Cup

Port Vale – Sunderland 1:0

Der AFC Sunderland hat sich im FA Cup beim Drittligisten Port Vale gründlich blamiert. Der Elfte der Premier League verliert im Achtelfinal gegen die «Valiants» aus der League One mit 0:1. Einziger Torschütze der Partie war der neuseeländische Nationalspieler Ben Waine, der in der 28. Minute nach einem Eckball per Kopf traf.

Sunderland-Trainer Régis Le Bris verzichtete auf zahlreiche Stammkräfte, darunter auch Granit Xhaka. Der Schweizer Nati-Spieler wurde erst in der 83. Minute eingewechselt, konnte die Wende in den Schlussminuten aber nicht mehr herbeiführen.

Port Vale, abgeschlagenes Schlusslicht der League One aus Stoke-on-Trent, ist damit der letzte im FA-Cup vertretene Drittligist, nachdem am Tag zuvor Mansfield an Arsenal gescheitert ist.

Ben Waine war der Matchwinner für Port Vale. Bild: www.imago-images.de

Weiteres Resultat:

Fulham (1.) – Southampton (2.) 0:1

Serie A

Die Tabelle:

LaLiga

Die Tabelle:

Ligue 1

Die Tabelle:

(pre/sda)