wechselnd bewölkt22°
DE | FR
burger
Sport
Kampfsport

Fall Imane Khelif: Boxverband bestätigt Geschlechtertests vor WM

Bald auch bei Olympia? Boxverband bestätigt Geschlechtertests vor WM

20.08.2025, 17:1720.08.2025, 17:17
Mehr «Sport»

Knapp zwei Wochen vor Beginn der Box-WM in Liverpool hat der neue Weltverband World Boxing die Einführung verpflichtender Geschlechtertests für alle Teilnehmerinnen bestätigt. Die neue Richtlinie gilt ab sofort und sieht einen einmaligen genetischen Test zur Bestimmung des Geburtsgeschlechts vor.

Ziel sei es, laut dem Verband, faire Wettbewerbsbedingungen und die Sicherheit aller Athletinnen zu gewährleisten.

Besondere Brisanz erhält der Entscheid durch den Fall der algerischen Olympiasiegerin Imane Khelif, die im Vorjahr aufgrund eines umstrittenen Tests vom damals zuständigen Verband IBA ausgeschlossen worden war. Ob sie sich nun dem neuen Verfahren unterzieht, ist noch offen.

Algeria&#039;s Imane Khelif poses after defeating China&#039;s Yang Liu to win gold in their women&#039;s 66 kg final boxing match at the 2024 Summer Olympics, Friday, Aug. 9, 2024, in Paris, France. ...
Um Olympiasiegerin Imane Khelif entstand bei den Spielen in Paris 2024 eine Kontroverse.Bild: keystone

World Boxing wurde 2024 vom IOC als offizieller Partner anerkannt und ist für die Ausrichtung des olympischen Boxturniers 2028 in Los Angeles verantwortlich. (sda)

Ausverkauf bei Olympia? Los Angeles 2028 geht radikalen Schritt
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
33 kuriose, fantastische, aussergewöhnliche Sportfotos 2024
1 / 36
33 kuriose, fantastische, aussergewöhnliche Sportfotos 2024
In diesem Rückblick geht es nicht um Resultate oder Stars, sondern einzig um das einzigartige Bild.
quelle: imago/keystone/watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Skandalstreamer stirbt im Livestream
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Putin und Erdogan telefonieren zu Ukraine-Krieg
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
4
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
5
Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
Meistkommentiert
1
Galatasaray und ManCity wegen Akanji so gut wie einig +++ Lehmann-Ex Luiz nach England
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
4
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
5
Studie enthüllt: Wer Abnehmspritze Wegovy absetzt, nimmt innert Kürze wieder zu
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
3
Schweizer Trumpisten treffen sich im Geheimen – SVP-Grossrat mischt mit
4
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
5
Die ewige Naivität der Schweiz im Umgang mit den USA
Wil – St.Gallen ist der Schlager der 2. Cup-Runde – Basel muss wieder mal zu Carouge
Das Ostschweizer Derby zwischen Super-League-Leader St.Gallen und dem kleinen Nachbar Wil ist die wohl prickelndste Affiche in der 2. Runde des Schweizer Cups. Ex-Nationalspieler Fabian Frei, der im SRF-Studio die Lose zog, bescherte seinem guten Freund Michael Lang, der neu Sportchef des FC Wil ist, ein wahrscheinlich ausverkauftes Stadion.
Zur Story